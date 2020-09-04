Романтические свидания и бурные ссоры: любовный гороскоп на сентябрь от Хаяла Алекперова

Дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» (СТБ) Хаял Алекперов специально для «ФАКТОВ» составил любовный гороскоп на сентябрь для всех знаков Зодиака. Эксклюзивные гороскопы «ФАКТОВ» на неделю и каждый день читайте здесь.

Овны

Начало осени сулит Овнам гармонию в сфере любовных отношений. А потому, если у представителей знака произошел разлад в отношениях с партнером, сентябрь — отличное время, чтобы помириться.

Тельцы

В сентябре звезды сулят одиноким Тельцам череду свиданий. И чтобы встретить судьбу во всеоружии, постарайтесь больше времени уделить себе — обновите гардероб или поэкспериментируйте с прической.

Близнецы

В этот период расположение небесных тел подтолкнет Близнецов к инициативности. Представители знака то и дело могут устраивать партнеру романтические свидания или милые сюрпризы. И, стоит заметить, это не оставит любимого человека равнодушным. Страсти в отношениях Близнецов разгорятся с новой силой.

Раки

В этот период Раки будут склонны к категоричности и чрезмерной эмоциональности. Но звезды советуют не делать поспешных выводов. И особенно — в сфере личных отношений. Вы рискуете совершить поступки, о которых можете пожалеть.

Львы

В сентябре звезды сулят семейным Львам перемены в личной жизни. Скорее всего, ваш партнер уже давно созрел, чтобы перейти на новую стадию отношений. Все остальное зависит только от вашего решения.

Девы

Этот период может оказаться достаточно конфликтным для сферы личных отношений Дев. А потому звезды советуют представителям знака избегать колких замечаний в адрес партнера. Сейчас не лучшее время проявлять упрямство и категоричность.

Весы

В этот период Весы могут идти на поводу у своей бурной фантазии, находя причины для ревности там, где их нет. Но старайтесь не спешить с выводами. В противном случае на пустом месте может случиться серьезный конфликт с любимым человеком.

Скорпионы

В этот период расположение небесных тел сулит одиноким Скорпионам новые перспективы в личной жизни. Вполне вероятно, что ваша половинка совсем рядом — стоит лишь внимательнее присмотреться к своему окружению.

Стрельцы

Сентябрь для Стрельцов — месяц примирения и гармонии в отношениях с половинкой. У вас есть все шансы уладить былые конфликты и стать еще ближе друг к другу. Главное при этом — держаться подальше от сплетен и домыслов недоброжелателей.

Козероги

В сентябре у Козерогов могут возникнуть напряженные моменты в отношениях с любимым человеком. Чтобы этого избежать, представителям знака стоит давать своему партнеру больше свободного пространства.

Водолеи

В этот период Водолеям стоит быть осторожнее. Не стоить раскрывать секреты своей личной жизни людям, в которых вы не уверены. В противном случае вы рискуете оказаться в эпицентре досадных сплетен и слухов.

Рыбы

Звезды сулят Рыбам перспективные знакомства. Вполне вероятно, что на вашем пути появится родственная душа. Главное при этом — быть открытыми в общении. Так как именно ваша замкнутость может стать главной причиной на пути к счастью в личной жизни.

Ранее астролог Людмила Булгакова специально для «ФАКТОВ» рассказала о том, что можно и чего нельзя делать согласно лунному календарю.

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