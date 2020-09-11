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Политика

Если убрать коррупцию, то в бюджете Киева хватит и на мосты, и на больницы, — Верещук

12:48 11 сентября 2020
Ирина Верещук
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Народный депутат от фракции «Слуга народа», кандидат от одноименной партии в мэры Киева Ирина Верещук заявила, что бюджет столицы, который составляет 58 млрд гривен, можно использовать эффективнее. «Если мы сможем сделать так, чтобы там не было коррупции, поверьте, этого будет достаточно, чтобы обеспечить необходимый уровень комфорта, жизни и безопасности киевлян», — сказала политик в прямом эфире телеканала «1+1».

По мнению Ирины Верещук, если бюджет столицы не разворовывать, то его хватит и на новые мосты и дороги, и на достройку второй очереди Центра инфекционных заболеваний на территории Александровской больницы, которая, несмотря на пандемию COVID-19, «поставлена на паузу».

Подискутировать на эту тему политик предложила действующему мэру столицы. «Я пользуясь случаем приглашаю господина Кличко на дебаты. Было бы очень важно, чтобы все избиратели услышали, и мы смогли друг другу задать вопрос. И все бы увидели, был ли он эффективным мэром или нет», — заявила Верещук в эфире ток-шоу на телеканале «Украина24».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», накануне избирательной кампании съезд партии «Слуга народа» представил список кандидатов на должности мэров областных центров. В Киеве от «Слуги народа» за пост мэра столицы поборется Ирина Верещук.

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