Зеленский пожелал Верещук победы над Кличко

На съезде партии «Слуга народа», состоявшемся 31 августа в КВЦ «Парковый», было принято решение об участии политсилы в местных выборах 25 октября, а также был представлен список кандидатов на должности мэров областных центров. В Киеве от «Слуги народа» за пост мэра столицы поборется Ирина Верещук, которая ранее победила на внутрипартийных праймериз и чью кандидатуру поддержал президент Украины Владимир Зеленский.

Во время выступления на съезде Ирина Верещук поблагодарила Президента за доверие и пообещала очистить городскую власть от коррумпированных и некомпетентных чиновников.

«Мэр Киева чувствует себя достаточно уверенно. Он и его дорогие друзья думают, что они спасутся. Но они забыли, а возможно, и никогда не знали, что голосуют не деньги — голосуют люди. Они думают, что сила — это деньги. А мы верим, что сила — это люди. Это мы с Вами. Мы и есть народ. Мы придем к власти и будем отвечать за все, что происходит в наших городах.

Мы будем брать на себя ответственность. Мы знаем, что мы сможем. Мы верим в то, что делаем. Мы лучшие. Мы другие. Мы и есть перемены, которых ждут, на которые надеются и в которые верят.

Мы не обещаем чуда. Мы обещаем ежедневный труд. Не кучей шумных слов, а тихой ежедневным трудом любите Украину. Мы любим свое государство, мы верим в своего президента. Мы верим друг в друга. Вместе к победе! " — призвала Ирина Верещук.



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