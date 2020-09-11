Конфликт, возникший после заявлений главы Киевского совета арбитражных управляющих Сергея Боярчукова, бросает тень на всю профессию. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте «Зеркало Недели».

В ходе реформы сферы банкротства созданы Национальная ассоциация арбитражных управляющих Украины и ее органы в регионах, которая, как планируется, станет правопреемником Минюста по регулированию деятельности арбитражных управляющих. Однако в конце августа в среде арбитражных управляющих возник конфликт, который может сделать невозможным реализацию таких планов.

Глава Киевского совета НААУ Сергей Боярчуков обнародовал детали дела о банкротстве одного из предприятий, обвинив свою коллегу — Светлану Демину — в недобросовестной работе. Демина в ответ раскритиковала Боярчукова за нарушение Кодекса этики.

«В профессиональной среде этот конфликт вызвал резонанс. Боярчукова обвиняют в нарушении устава организации, Кодекса этики и стандартов профессии, а также — разглашении конфиденциальной информации. Кроме того, выяснилось, что юридическая фирма Боярчукова представляет интересы одного из кредиторов обанкротившегося предприятия, поэтому имеет место и конфликт интересов», — говорится в статье «Зеркала Недели».

На ситуацию отреагировали и эксперты рынка. По мнению эксперта по вопросам банкротства Игоря Николаева, который цитируется в статье, подобные случаи должны стать прививкой для создания иммунитета от их повторения.

«Если завтра окажется, что профессия не способна решать свои проблемы, то ни о каком делегировании полномочий не может быть и речи. И судьба ассоциации будет предрешена — вырождение до статуса обычной общественной организации, которых тысячи», — убежден эксперт.

Заместитель главы Национальной ассоциации арбитражных управляющих Александр Бондарчук считает, что преждевременно делать далекоидущие выводы о способности АУ к самоуправлению по единичным случаям, однако игнорировать их тоже нельзя.

«Это сообщество профессионалов своего дела, и любые попытки использовать ассоциацию как инструмент в частной борьбе — недопустимы. На одном из ближайших заседаний Совета НААУ мы рассмотрим этот вопрос», — заявил господин Бондарчук.

49

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter