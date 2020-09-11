Рака ждут интересные встречи, а Овна — буря страстей: гороскоп на неделю

Астрологический прогноз на 14−20 сентября Гороскопы на каждый день читайте здесь

ОВЕН. Вашей неуемной энергии можно только позавидовать. Благодаря ей сумеете решить массу дел, однако старайтесь не браться за все одновременно. На службе открываются неплохие перспективы, да и на любовном фронте ожидается буря страстей.

ТЕЛЕЦ. Хороший период для работы с документами, оформления наследства, проведения важных переговоров. Берегите свой кошелек, сейчас не время разбрасываться деньгами. Неожиданная встреча с прежним возлюбленным может опять перерасти в головокружительный роман.

БЛИЗНЕЦЫ. Начало нынешнего периода сулит интересные деловые предложения и неплохие финансовые возможности. В отношениях с близкими могут возникнуть какие-то разногласия, постарайтесь как можно быстрее их уладить.

РАК. Вероятны интересные встречи, которые могут открыть перед вами очень заманчивые перспективы. Будьте внимательны при работе с документами, прежде чем поставить свою подпись, следует тщательно все проверить.

ЛЕВ. Много времени придется посвятить решению давнишних проблем. Постарайтесь рационально расходовать свои силы, так как энергетический потенциал будет несколько снижен. В нынешний период можно заняться поиском дополнительного источника заработка.

ДЕВА. Не спешите что-либо кардинально менять в своей жизни — ожидания могут не оправдаться. Возможны незапланированные поездки. На службе представится шанс проявить себя, чем привлечете внимание начальства.

ВЕСЫ. Творческий потенциал достаточно высок, так что можете смело приступать к реализации задуманного. В личной жизни ждут приятные перемены. На финансовом поприще могут возникнуть проблемы -- старайтесь соизмерять потребности с вашими возможностями.

СКОРПИОН. Благоприятный период для построения планов на будущее, можно также приступать к воплощению в жизнь давней мечты. В делах амурных некоторые одинокие представители знака могут рассчитывать на получение предложения руки и сердца.

СТРЕЛЕЦ. Дела на службе будут складываться довольно удачно, можно даже рассчитывать на денежное поощрение. Старайтесь правильно распределять свои силы, чтобы не возникло проблем со здоровьем. В выходные можете смело отправляться на шопинг — покупки окажутся выгодными и очень удачными.

КОЗЕРОГ. Постарайтесь никого не посвящать в ваши планы и ни с кем не делитесь своим сокровенным. Не забывайте о том, что недруги и конкуренты не дремлют. Выходные дни желательно посвятить активному отдыху на природе.

ВОДОЛЕЙ. Из-за происходящих событий у вас может произойти некоторая переоценка ценностей. Постарайтесь сохранять спокойствие. Также сейчас желательно поддерживать хорошее отношение с окружающими, даже если придется пойти на какие-то серьезные уступки.

РЫБЫ. Благодаря проявленной настойчивости и пунктуальности сумеете добиться отличных результатов в решении поставленных перед вами задач. Не исключены солидные денежные поступления. Субботу и воскресенье проведите в теплой семейной обстановке.

Ранее победитель «Битвы экстрасенсов» Хаял Алекперов специально для «ФАКТОВ» составил любовный гороскоп на сентябрь для всех знаков зодиака.

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