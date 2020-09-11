Рака ждут интересные встречи, а Овна — буря страстей: гороскоп на неделю
Астрологический прогноз на 14−20 сентября
ОВЕН. Вашей неуемной энергии можно только позавидовать. Благодаря ей сумеете решить массу дел, однако старайтесь не браться за все одновременно. На службе открываются неплохие перспективы, да и на любовном фронте ожидается буря страстей.
ТЕЛЕЦ. Хороший период для работы с документами, оформления наследства, проведения важных переговоров. Берегите свой кошелек, сейчас не время разбрасываться деньгами. Неожиданная встреча с прежним возлюбленным может опять перерасти в головокружительный роман.
БЛИЗНЕЦЫ. Начало нынешнего периода сулит интересные деловые предложения и неплохие финансовые возможности. В отношениях с близкими могут возникнуть какие-то разногласия, постарайтесь как можно быстрее их уладить.
РАК. Вероятны интересные встречи, которые могут открыть перед вами очень заманчивые перспективы. Будьте внимательны при работе с документами, прежде чем поставить свою подпись, следует тщательно все проверить.
ЛЕВ. Много времени придется посвятить решению давнишних проблем. Постарайтесь рационально расходовать свои силы, так как энергетический потенциал будет несколько снижен. В нынешний период можно заняться поиском дополнительного источника заработка.
ДЕВА. Не спешите что-либо кардинально менять в своей жизни — ожидания могут не оправдаться. Возможны незапланированные поездки. На службе представится шанс проявить себя, чем привлечете внимание начальства.
ВЕСЫ. Творческий потенциал достаточно высок, так что можете смело приступать к реализации задуманного. В личной жизни ждут приятные перемены. На финансовом поприще могут возникнуть проблемы -- старайтесь соизмерять потребности с вашими возможностями.
СКОРПИОН. Благоприятный период для построения планов на будущее, можно также приступать к воплощению в жизнь давней мечты. В делах амурных некоторые одинокие представители знака могут рассчитывать на получение предложения руки и сердца.
СТРЕЛЕЦ. Дела на службе будут складываться довольно удачно, можно даже рассчитывать на денежное поощрение. Старайтесь правильно распределять свои силы, чтобы не возникло проблем со здоровьем. В выходные можете смело отправляться на шопинг — покупки окажутся выгодными и очень удачными.
КОЗЕРОГ. Постарайтесь никого не посвящать в ваши планы и ни с кем не делитесь своим сокровенным. Не забывайте о том, что недруги и конкуренты не дремлют. Выходные дни желательно посвятить активному отдыху на природе.
ВОДОЛЕЙ. Из-за происходящих событий у вас может произойти некоторая переоценка ценностей. Постарайтесь сохранять спокойствие. Также сейчас желательно поддерживать хорошее отношение с окружающими, даже если придется пойти на какие-то серьезные уступки.
РЫБЫ. Благодаря проявленной настойчивости и пунктуальности сумеете добиться отличных результатов в решении поставленных перед вами задач. Не исключены солидные денежные поступления. Субботу и воскресенье проведите в теплой семейной обстановке.
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