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Политика

Даже не обсуждали: Козак заявил, что встречи Зеленского и Путина не будет

21:52 11 сентября 2020
Козак

На сегодняшней встрече в Берлине политсоветников стран «нормандской четверки» вопрос проведения нормандского саммита не обсуждался. Об этом во время пресс-конференции заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

Он также уточнил, что прорывов нет. Состоялся обмен мнениями по всем вопросам урегулирования на Донбассе, но не по всем достигнуты согласованные решения.

По поводу нормандской встречи Козак уточнил, что не видит оснований для проведения саммита, который, по его мнению, может состояться, только после выполнения всех решений, которые были достигнуты во время прошлой встречи в Париже.

Кроме того, на пресс-конференции Козак сообщил, что на берлинских консультациях не обсуждали вопрос об отравлении Навального.

Договорились только о том, что режим прекращения огня на Донбассе будет соблюдаться, передает Telegram-канал 360tv.ru.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Минские соглашения выполнить невозможно в связи с различными позициями Украины и России в вопросе очередности проведения выборов на Донбассе.

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