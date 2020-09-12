Почему Байден будет лучше для Украины, чем Трамп, — Муждабаев

Для внешней политики любой сменщик Трампа будет лучше, так как невозможно себе представить более подчинённого России президента США, пишет журналист Айдер Муждабаев

«„Зато Трамп дал нам джавелины“ — это не про оружие, а про комплекс жертвы. „Маньяк дал мне конфетку“ — приблизительно то же самое. Трамп обожает Путина, нашего палача. Трамп мечтает простить Россию за всё, что она сделала с нами, и этого не скрывает. Теперь без аналитики. Если коротко. Пока слуга Путина Трамп при власти — Путин владеет миром. Кто там против Трампа — имеет значение для внутренней политики США. Но для внешней политики любой сменщик Трампа будет лучше. Невозможно себе представить более подчинённого России президента Соединённых Штатов. Так низко пасть перед русскими и их фюрером не сможет уже никто, такие запредельные рекорды предательства, как я надеюсь, не бьются», — написал Муждабаев в Facebook.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Муждабаев заявил, что в войне против Украины россияне используют любое перемирие для того, чтобы укрепить свои позиции.

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