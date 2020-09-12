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Почему Байден будет лучше для Украины, чем Трамп, — Муждабаев

10:44 12 сентября 2020
Айдер Муждабаев

Для внешней политики любой сменщик Трампа будет лучше, так как невозможно себе представить более подчинённого России президента США, пишет журналист Айдер Муждабаев

«„Зато Трамп дал нам джавелины“ — это не про оружие, а про комплекс жертвы. „Маньяк дал мне конфетку“ — приблизительно то же самое. Трамп обожает Путина, нашего палача. Трамп мечтает простить Россию за всё, что она сделала с нами, и этого не скрывает. Теперь без аналитики. Если коротко. Пока слуга Путина Трамп при власти — Путин владеет миром. Кто там против Трампа — имеет значение для внутренней политики США. Но для внешней политики любой сменщик Трампа будет лучше. Невозможно себе представить более подчинённого России президента Соединённых Штатов. Так низко пасть перед русскими и их фюрером не сможет уже никто, такие запредельные рекорды предательства, как я надеюсь, не бьются», — написал Муждабаев в Facebook.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Муждабаев заявил, что в войне против Украины россияне используют любое перемирие для того, чтобы укрепить свои позиции.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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