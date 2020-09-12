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Политика

Вот как спецслужбы Украины собирались рассчитаться с Турцией за захват российских "вагнеровцев", — Юрий Бутусов

11:44 12 сентября 2020
Озер

Главный редактор «ЦензорНет» Юрий Бутусов, который обвинил ближайшее окружение президента Зеленского в причастности к срыву операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, считает, что поимкой в Одессе террориста Исы Озера турецкими агентами Украина рассчитывается за договоренности по захвату российских «вагнеровцев» в турецком самолете.

Бутусов пишет, что турецкая операция по задержанию Озера проходила под контролем СБУ. Основание, по которому его выдали турецкой стороне, в чем именно заключаются его преступления и были ли они вообще, в Украине неизвестны. Для нашей страны важен факт, что его захватили как террориста.

«В обмен на задержание преступников, которых разыскивали спецслужбы Турции — страны НАТО, спецслужбы Украины могли получить содействие в операции по задержанию „вагнеровцев“. Напомним, рейс турецкого самолета 25 июля из Минска в Стамбул мог, по естественным причинам, приземлиться на территории Украины. Это зависело от решения экипажа самолета, у которого мог возникнуть целый ряд законных поводов принять решение об экстренной посадке», — пишет журналист.

По его словам, сотрудничество в борьбе с терроризмом между Украиной и Турцией могло бы решить любые вопросы между странами в этой сфере.

Журналист напоминает, что среди 28 безоружных российских террористов на борту турецкого самолета находилось 2 преступника, которые сбили украинский ИЛ-76 в аэропорту Луганска, 2 преступника, которые сбили украинский штурмовик Су-25 над селом Мариновка, и 1 преступник, который сопровождал российский ЗРК «Бук», сбивший малайзийский «Боинг». Но в результате предательства операция по захвату террористов была провалена.

Напомним, в начале августа президент Зеленский уволил начальника ГУР Минобороны Василия Бурбу за требование расследовать провал операции по захвату «вагнеровцев», которую отложили по совету главы ОП Андрея Ермака.

Как сообщали «ФАКТЫ», в недавнем интервью Дмитрию Гордону экс-глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил, что операцию по «вагнеровцам» сорвал человек из ближайшего окружения Зеленского.

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