Человек из ближайшего окружения Зеленского сорвал операцию по "вагнеровцам" одним телефонным звонком, — Богдан

Украина готовила спецоперацию по задержанию «вагнеровцев» больше года. Несмотря на ее сверхсекретность, операция сорвалась по вине человека из ближайшего окружения президента Зеленского.

Об этом бывший глава Офиса президента Андрей Богдан сказал в интервью Дмитрию Гордону.

По словам Богдана, он точно знает, что разработка «вагнеровцев» велась.

«Насколько я слышал, в Венесуэле была создана фирма и какие-то люди уже поехали туда работать на вышки… Этой операции больше года. Она была суперсекретной. Ее разрушил один телефонный звонок. Человек, который совершил этот телефонный звонок, фактически признался, что он его совершил. Кто этот человек — расскажет прокурор в этом деле очень скоро… Это человек из самого ближайшего окружения президента», — сказал Богдан.

После интервью Богдан оставил на своей странице в Facebook пост с подтекстом.

В интервью Дмитрию Гордону бывший соратник Зеленского также рассказал о сильных и слабых сторонах украинского президента.

Как сообщали «ФАКТЫ», суд обязал СБУ открыть уголовное производство в отношении нынешнего главы Офиса президента Андрея Ермака, который был в курсе проведения операции по задержанию «вагнеровцев».

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