Безработица и контрабанда: СМИ выясняли последствия создание единого табачного оператора

На следующей неделе премьер-министр должен подписать документ, который изменит правила игры на табачном рынке и легализует табачную монополию. Напомним, 9 сентября Кабмин на заседании одобрил распоряжение о реализации пилотного проекта «Национальный оператор на рынке табачных изделий».

«Критерии отбора кандидата на единого оператора прописаны под одну-единственную компанию — действующего монополиста табачного рынка ООО „Тедис-Украина“ (до 2016 года — „Мегаполис Украина“). На сегодняшний день „Тедис-Украина“ осуществляет 70% продаж всех табачных изделий в Украине с торговой наценкой в ​​7−10%, оборотом около 70 млрд грн в год. После создания единого оператора, рынок будет принадлежать „Тедису“ на 100%!», — пишет журналист «ЛБ» в статье «Игра в монополию: что не так с проектом «национальный табачный оператор».

По мнению автора материала, все легально работающие региональные оптовые операторы, а это десятки украинских компаний, официально работающие на рынке оптовых продаж табака, почти гарантированно обанкротятся, что повлечет за собой потерю тысяч рабочих мест.

Напомним, УНИАН сообщил, что ООО «Тедис-Украина» до 2016 года называлось «Мегаполис Украина» — компания была создана российским дистрибьютором «Мегаполис» в 2010 году, который принадлежит российскому миллиардеру Игорю Кесаеву.

«После 2014 года, „Тедис-Украина“ полностью перешла в управление оффшорами, расположенными в Республике Кипр», — написал УНИАН.

Ранее журналист Сергей Лямец написал на своей странице в Facebook, что создание единого оператора противоречит обещаниям президента Зеленского разрушить табачную монополию.

В материале «Левого берега» говорится, что создание единого табачного оператора может привести к росту уровня контрабанды, поскольку единственный дистрибьютор физически не сможет доставлять сигареты во все 80 тысяч розничных торговых точек, часть из которых находятся в маленьких городах и селах, а нелегальные сигареты из Молдовы, Приднестровья, оккупированных территорий вновь появятся у уличных продавцов, что снизит уровень продаж легальных сигарет, а это повлечёт сокращение доходов в бюджет.

«Проект распоряжения Кабинета министров о создании „Национального оператора на рынке табачных изделий“ в публичном доступе. Открытым остается вопрос, кого поддержит премьер Денис Шмыгаль — монополиста с русскими корнями или свободный рынок вместе с десятками легальных оптовых операторов и 65 тысячами физических лиц предпринимателей — розничных торговцев», — спрашивает журналист «Левого Берега».

Правительство должно взвесить все риски от создания частной табачной монополии. Ведь решением Кабмина может быть создана одна из крупнейших коррупционных схем.

41

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter