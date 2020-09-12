Россия никуда не денется: Резников уверен, что Украина добьется компенсации за разрушенный Донбасс

Властям Украины удастся добиться компенсации от России за разрушенный в ходе российской агрессии против Украины Донбасс. Такое мнение в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

«Я глубоко убежден, что мы этого добьемся. Но нужно много работать. Вот мы создаем центр документирования нарушений прав человека, где будут заниматься фиксацией, сбором, аккумуляцией фактов нарушения прав людей — утраченного имущества не только муниципальных государственных органов, но и личного — частной заправки, парикмахерской, дома, банковских сбережений, жилья. Время платить по счетам наступит. Россия никуда не денется», — сказал он.

По словам вице-премьера, в Украине «есть и свидетели, и свидетельские показания. Мы сделаем эту базу доступной для юристов, для адвокатов, которые будут представлять интересы людей в международных судебных инстанциях».

«В международном праве есть очень важная штука — наличие эффективного контроля территории. Так вот, мы в том числе занимаемся фиксацией наличия эффективного контроля России на временно оккупированных территориях Крыма и части Луганской и Донецкой областей», — сказал Резников.

Более подробно о том, как может происходить реинтеграция Донбасса в будущем читайте в материале «ФАКТОВ»: Алексей Резников: «Победа в войне и полноценная реинтеграция — это не одномоментные вещи».

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