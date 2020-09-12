Весам стоит отдохнуть, а близнецам надо быть аккуратнее: гороскоп на 13 сентября

Воскресенье, 13 сентября, — в этот день позитивный настрой поможет справиться с любыми проблемами.

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 13 сентября для всех знаков зодиака

ОВЕН

Сегодня активный отдых станет для вас идеальным вариантом. Сделав что-либо полезное, получите моральное удовлетворение. Поиск важной для вас информации может увенчаться успехом.

ТЕЛЕЦ

Не спешите отказываться от полученного предложения, даже если оно покажется совершенно неинтересным. Стоит все же получше разузнать о деталях. Постарайтесь пребывать в бодром присутствии духа, иначе хандра может негативно сказаться на вашем здоровье.

БЛИЗНЕЦЫ

Хотя такое редко случается, но сегодня велика вероятность допущения серьезной ошибки. Не стоит браться за важные дела, если у вас есть хоть малейшая доля сомнения в их успешности. Берегите позвоночник — не поднимайте тяжести и избегайте резких телодвижений.

РАК

Сегодня желательно избегать каких-либо перемен — они могут не оправдать ваши ожидания. Старые связи помогут к продвижению к намеченной цели. Старайтесь подольше находиться под лучами осеннего солнца — это не только поднимет вам настроение, но и укрепит иммунитет.

ЛЕВ

Отличный день для творчества. Вы просто таки будете фонтанировать интересными и креативными идеями. К реализации нескольких из них можете приступать незамедлительно. Благо, сил и энергии у вас сейчас для этого достаточно.

ДЕВА

День неплох для проведения денежных операций. Но, прежде чем начнете действовать, старайтесь учесть все детали и просчитайте риски. Сегодня нежелательно вступать с кем-либо в споры, ваши слова могут оказаться малоубедительными.

ВЕСЫ

По возможности, посвятите большую часть нынешнего дня полноценному отдыху. Занимайтесь только самым необходимым и не берите на себя чужие обязанности.

СКОРПИОН

Если хотите в чем-то преуспеть, то не надо слишком долго раздумывать. Действуйте решительно, не оглядываясь по сторонам — только при таких условиях сумеете получить то, к чему стремитесь.

СТРЕЛЕЦ

Благоприятный день во всех отношениях. Он хорош для воплощения в жизнь задуманного, сулит интересные встречи и знакомства. Также можно браться за освоение совершенного нового для вас дела.

КОЗЕРОГ

Предстоит много чего сделать не только для себя, но и для других, за что вам будут несказанно благодарны. Это хорошее время для освобождения от вредных привычек.

ВОДОЛЕЙ

Постарайтесь в течение дня сохранять хорошее настроение и не поддавайтесь негативным эмоциям, иначе это может сказаться на вашем здоровье. На первый план могут выйти денежные вопросы, которые потребуют особого внимания с вашей стороны.

РЫБЫ

Смена обстановки поможет восстановить силы и душевное равновесие после напряженной трудовой недели. Вероятно получение важной информации, встреча со старыми знакомыми может открыть перед вами новые перспективы.

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Хорошего вам дня!

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