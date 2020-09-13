Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что имеет вопросы к местной власти Днепра из-за мероприятий по случаю празднования Дня города, которые были проведены в разгар эпидемии COVID-19. Об этом он сообщил во время брифинга.

«Когда я сегодня утром увидел фотографии с празднования Дня города Днепра, на которое собрались тысячи людей, пожалуй десятки тысяч людей, то у меня такой вопрос к местной власти. Зная вас, я точно знаю, что осознаете, что такое COVID-19. Вы точно знаете, какие риски несет эта болезнь. Я понимаю, что у вас сейчас происходит политический процесс, который сейчас идет по всей стране… Я даже не говорю о том, что они запрещены Постановлением Кабинета Министров, они просто запрещены в стране», — отметил он.

По словам министра, такие мероприятия запрещены из-за скопления большого количества людей в одном месте, которые не пользуются средствами индивидуальной защиты.

«Почему они запрещены? Именно потому, что это собирает большое количество людей, которые находятся в одном месте, не пользуются любыми средствами защиты, у которых невозможно соблюсти социальной дистанции и даже если несколько человек, которые присутствовали на таком праздновании с COVID-19 то они могут инфицировать сотни, тысячи людей, которых мы можем очень скоро увидеть», — добавил Степанов.

Отметим, что 12 сентября в Днепре отмечали День города. Во время праздничных мероприятий прошел концерт классической музыки под открытым небом, который собрал большое количество зрителей. Также в городе прошло лазерное шоу с использованием новейших технологий. Его завершением стал салют. Посмотреть его пришло так много людей, что на набережной яблоку было негде упасть.

В последнее время в Днепропетровской области все больше и больше людей заболевают коронавирусной болезнью. Так, лишь за последние сутки опасный вирус выявили у 86 человек. Днем ранее его обнаружили еще у 83 жителей области. За последние пять суток от COVID-19 в Днепропетровской области умерло 10 человек.

Как писали «ФАКТЫ», ранее подобное массовое празднование Дня города прошло в Одессе. 2 сентября десятки мероприятий прошли в городе днем, а вечером тысячи людей — местных и туристов — собрались на Потемкинской лестнице, Приморском бульваре, прилегающей к нему Екатерининской площади. Они наблюдали за гала-концертом, сцена которого расположена у основания знаменитой лестницы.

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