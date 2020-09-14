27.82 / 28.03 32.71 / 33.17
Киев: +17
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Украинским пенсионерам запланировали помощь на 2021 год

8:51 14 сентября 2020
Пенсионер в банке

В 2021 году украинские пенсионеры старше 75 лет начнут получать доплаты к пенсиям. Напомним, в 2020 году такие доплаты были введены для пенсионеров старше 80 лет.

Как сообщило в Facebook Министерство финансов Украины, соответствующие ассигнования будут предусмотрены в проекте закона о государственном бюджете на 2021 год, который уже направлен на рассмотрение правительства.

Ранее в интервью журналистам глава профильного Комитета Рады Галина Третьякова объяснила, что украинцы, которым сейчас более 75 лет, работали в советское время, когда не было высоких заработных плат, поэтому их пенсия, по ее оценке, не является справедливой.

Напомним, в начале сентября Рада одобрила законопроект об электронных трудовых книжках, с реализацией которого пенсии в Украине будут назначаться автоматически.

473

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Наталья Могилевская и Олег Рыжов

Наталья Могилевская прокомментировала роман с миллионером

Танці з зірками 2020

Скандал с Фреймут и помолвка Цымбалюка: самые яркие моменты третьего эфира «Танців з зірками»

Слава Каминская

Покинувшая «Танці з зірками» Слава Каминская оказалась на пикантном фото у внучки Витольда Фокина

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер