Украинским пенсионерам запланировали помощь на 2021 год

В 2021 году украинские пенсионеры старше 75 лет начнут получать доплаты к пенсиям. Напомним, в 2020 году такие доплаты были введены для пенсионеров старше 80 лет.

Как сообщило в Facebook Министерство финансов Украины, соответствующие ассигнования будут предусмотрены в проекте закона о государственном бюджете на 2021 год, который уже направлен на рассмотрение правительства.

Ранее в интервью журналистам глава профильного Комитета Рады Галина Третьякова объяснила, что украинцы, которым сейчас более 75 лет, работали в советское время, когда не было высоких заработных плат, поэтому их пенсия, по ее оценке, не является справедливой.

Напомним, в начале сентября Рада одобрила законопроект об электронных трудовых книжках, с реализацией которого пенсии в Украине будут назначаться автоматически.



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