Как изменится ваша жизнь, когда сбережения станут фантиками, — экономист Анатолий Амелин

Все наши денежные сбережения вскоре могут обесцениться и стать просто фантиками, считает известный экономист, директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин. На своей странице в соцсети он дал прогноз, когда это произойдет и в какие активы лучше вкладывать деньги.



«Вы задумывались, как изменится ваша жизнь, когда ваши сбережения в виде нынешних бумажных денег обнуляется?;)



Все ваши доллары в кошельке, на банковском счету, под матрасом, в ячейке станут просто бумажками, которыми разве что можно топить печь или клеить в виде обоев, как делали после гиперинфляции в 90-е.

Мировая финансовая система нуждается в перезагрузке. Долг США скоро превысит объем всей американской экономики. Рынок акций давно перестал показывать адекватную стоимость компаний. Люди покупают не актив, не прибыль, а ожидания и защиту от своих денежных потерь.

Рост стоимости золота и серебра традиционно показывает падение доверия к государственным деньгам.

Коронакризис привел к денежной эмиссии по всему Миру более чем на $ 10 трлн.

Людям по всему миру раздают деньги просто так. Но это уже не оказывает какого-либо влияния ни на их качество жизни, ни на экономику.

Впереди большой «бум».

Китай уже несколько лет не скупает американские долговые бумаги.

Корпорации вместе с ФРС готовят правила обращения корпоративных криптовалют.

Клиентами Facebook являются 2,5 млрд людей (30% населения планеты). И Facebook уже тестирует свою криптовалюту Libra.

Представьте объединение Amazon, Facebook и Google.

Эта глобальная Корпорация получит прямой доступ к кошелькам половины жителей планеты.

И ее криптовалюта станет самой ликвидной в момент появления:

— как инструмент оплаты товаров, услуг;

— как инструмент перевода денег близким, подрядчикам;

— как инструмент в корпоративных расчетах;

— и как инструмент выплаты зарплаты…

Главное, что, в отличие от Bitcoin и других криптовалют, есть гарант ликвидности и приема денег в любой момент времени — та самая глобальная MoneyCorp.

И вы зря считаете, что ФРС или американское правительство будет против))

Напомню, что ФРС — консорциум частных американских банков со своим пулом акционеров. Который, к слову, непубличен;)

Кто сказал, что не те же акционеры сегодня являются владельцами (через сеть фондов) акций упомянутых выше компаний, создающих денежную корпорацию?)

Так что, повторю вопрос. Как изменится ваша жизнь, когда ваши сбережения станут фантиками?))

Когда это произойдет?

— это знают только владельцы корпорации, но давайте ориентироваться на 5-трилетний период. А почему бы и нет?))

Что будет иметь ценность?

— Думаю, новый тип активов и отношений.

Из старого:

— Реальные материальные активы;

— Акции (которые и будут на пике);

— Ликвидная недвижимость;

— Классические драгметаллы;

— Различные права — интеллектуальной собственности и на Недра.

— Предметы признанного искусства…

Из нового:

— криптоактивы корпораций,

— новые криптоактивы,

— таланты,

— способность генерить креатив и физическое время талантливых людей.

Но об этом напишу отдельно;)

Проверьте свои сбережения и живите теперь с этим;)", — написал Амелин в Facebook.

Ранее «ФАКТЫ» давали прогноз ситуации на валютном рынке Украины, где продолжает обесцениваться гривня. Эксперты рассказали, каким может быть курс доллара к концу года.

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