На сколько подорожает доллар до конца недели: прогноз

Всю прошлую неделю наблюдался постепенный рост курсов доллара и евро. За минувшие выходные ситуация не изменилась и девальвация национальной валюты продолжилась. С пятницы, 11 сентября, доллар подорожал на 7 копеек, евро — на 10 копеек, вновь преодолев психологическую отметку 33 гривни за евро. Так, 14 сентября НБУ установил официальные курсы на уровне 27,90 грн за доллар и 33,07 грн за евро. На наличном валютном рынке также наблюдается девальвация гривни на 10−15 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 27,83 грн, купить — по 28,04 грн; евро — сдать по 32,72 грн, купить — по 33,15 грн.

«Курс доллара к гривне продолжил рост, достигнув к концу недели отметки 28 гривен за доллар, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко. — Общий недельный прирост составил порядка 20 копеек. Гривня снижалась по всему спектру рынка. Наличная гривня просела в цене на 25 копеек, добравшись до уровня в 28,05 грн. На межбанке курс подошел вплотную к отметке 27,95 грн за доллар.

На открытии торгов в понедельник гривня удерживает свои позиции и торгуется нейтрально. Несмотря на то что гривня торгуется на своем минимуме, ажиотажа на рынке нет. Учитывая отсутствие новостей на этой неделе, пройти эту отметку будет непросто.

В то же время если курс доллара сможет пройти этот уровень и подняться выше 28,15 грн на межбанковском рынке, то начнут расти девальвационные ожидания, что будет заставлять многих придерживать свои доллары, что будет толкать курс дальше вверх.

В паре с евро у гривни аналогичные позиции. На прошлой неделе мы перешагнули отметку в 33 гривни за доллар. На данный момент национальная валюта сохраняет потенциал снижения до 33,50 грн за евро", — прогнозирует Пархоменко.

О скором преодолении отметки в 28 гривен за доллар на межбанке предупреждают и другие эксперты.

«Курс украинской гривни в понедельник, 14 сентября, снизился на рынке до 27,99 грн за доллар по цене продажи, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика наблюдается на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране и перехода Киева в «оранжевую» зону. Также рынок «нервничает» под влиянием начала избирательной кампании. Негативом служит тяжелый бюджетный процесс и риск получения 6% дефицита бюджета, а также замороженные отношения с МВФ.

Вместе с тем международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне «B» со стабильным прогнозом. Агентство ожидает, что ВВП страны снизится на 6% в 2020 году и вырастет на 4% в 2021 году. Кроме того, S&P прогнозирует рост экономики Украины в 2022—2023 годах на 3% ежегодно.

Эксперты агентства S&P отмечают, что могут рассмотреть возможность повышения рейтингов Украины в 2021-м, если сочтут, что консолидация государственных финансов будет происходит быстрее, чем сейчас прогнозируется.

Вероятно, в ближайшее время гривня еще несколько подешевеет, и не исключено, что она пробьет отметку 28 гривен за доллар, после чего курс будет колебаться в диапазоне 10 копеек от этого уровня", — считает Шевчишин.

Стоит отметить, что в Международном валютном фонде пока затрудняются назвать дату следующего транша по программе stand-by для Украины, а также не могут указать азвать дату, когда миссия фонда посетить нашу страну. Напомним, первый транш кредита, который составил около 2,1 млрд долларов Украина получила в июне нынешнего года. Остаток разделили еще на четыре транша. Изначально их планировалось выделять по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также июня 2021 года.

По словам представителя МВФ Джерри Райса, предварительными условиями для продолжения финансирования Украины являются поддержание независимости и целостности НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда. Видимо, международные кредиторы пока не совсем удовлетворены ходом антикоррупционных реформ в Украине и не спешат с визитом для пересмотра программы stand-by.

Украинские банкиры пока не видят особых поводов для тревоги, так как до конца 2020 года Украину уже не ожидают значительные выплаты по внешним долгам, поэтому задержка решения МВФ не несет угрозы дефолта.

«На данный момент Украина выполнила практически все платежи по внешним долгам в 2020 году, поэтому острой сиюминутной потребности в рефинансировании внешнего долга нет. В частности, 11 сентября была осуществлена плановая выплата в адрес МВФ в объеме 400 миллионов долларов», — сообщила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

Стоит напомнить, что в конце прошлой недели МВФ отказался от экстренного финансирования Беларуси в размере 940 млн долларов. Эта сумма предназначалась для борьбы с пандемией коронавируса в этой стране. Однако МВФ не смог согласовать с властями Белоруси условия предоставления финансирования.

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