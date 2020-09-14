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Политика

Фокин заявил, что не помнит, как познакомился с Ермаком

18:21 14 сентября 2020
Фокин заявил, что не помнит, как познакомился с Ермаком

Бывший премьер-министр Украины, нынешний замглавы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин сказал, что не помнит как внучка — певица Маша Фокина — познакомила его с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Как сообщает «ГОРДОН». Фокин заявил, что не помнит момента знакомства с Ермаком из-за давности лет.

«Это было настолько давно, что я не помню этого знакомства. Это было несколько лет назад. Она довольно часто приезжает ко мне с друзьями своими. Как правило, это симпатичные интересные люди. Не могу вспомнить, когда именно она приезжала с этим господином. Может, это было год назад, может, больше. У меня не отложилось это в памяти», — сказал Фокин.

При этом он отметил, что знакомство произошло задолго до приглашения в ТКГ.

«Один раз с ним пересекся и больше не встречался, не говорил по телефону до той поры, пока он не пригласил меня для разговора в Офис президента», — утверждает Фокин.

Ранее сообщалось, что в сети нашли интересную переписку Ермака с Фокиной.

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