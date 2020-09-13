По-семейному: внучка Фокина призналась, что «продвинула» деда в ТКГ, потому что у нее «теплые» отношения с Ермаком (видео)

Певица и модель Маша Фокина заявила, что ее дед, экс-премьер-министр Украины Витольд Фокин, стал первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ благодаря ее дружбе с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Такую информацию Маша Фокина сообщила на канале «1+1».

«Я сама, лично, познакомила моего дедушку с Андреем Ермаком. Это мой друг. И это было наше решение, чтобы дедушка начал заниматься этим», — заявила Фокина.

Она утверждает, что уже больше 15 лет дружит с Ермаком, и у них «теплые» отношения.

«У дедушки всегда были амбиции. Он — серый кардинал. Он всегда по ту сторону камеры, не любит интервью, не любит прессу. Но они нашли общий язык с Андрюшей, ну, с Андреем Борисовичем, как они могут закончить эту войну», — сказала певица.

Напомним, что певица Маша Фокина рассказала «ФАКТАМ» о своем избраннике — американском бизнесмене.

Ранее сообщалось, что Витольд Фокин отказался объясниться в Раде по поводу своего скандального заявления.

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