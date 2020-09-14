В Киеве 15-20 сентября пройдут продуктовые ярмарки: адреса
В столице с 15 по 20 сентября в каждом районе пройдут традиционные ярмарки. Покупателям предложат разнообразную сезонную продукцию (в основном отечественную). Поскольку в разгаре сезон осенней консервации, на распродажах большой выбор овощей-фруктов. Также посетители смогут пополнить и другие запасы продовольствия: купить бакалею, мясо-молочную продукцию, мед, продукты пчеловодства и многое другое от товаропроизводителей — переребатывающих предприятий, фермеров, агрохозяйств. Столичные власти просят не игнорировать противоэпидемические правила: во время посещения распродаж посетителям и продавцам необходимо соблюдать масочный режим, сохранять социальную дистанцию.
Ярмарки официально работают
15 сентября (вторник)
- в Днепровском районе — на улице Ивана Микитенко, 21−27;
- в Оболонском — на улице Александра Архипенко, 6;
- в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1, и улицы Кулибина;
- в Шевченковском — на улице Баггоутовской, 1.
16 сентября (среда)
- в Голосеевском — на Стратегическом шоссе (в границах проспекта Науки и улицы Малокитаевской);
- в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;
- в Оболонском — на улице Александра Архипенко, 6;
- в Печерском — на улице Большой Васильковской (между улицами Ежи Гедройца и Ковпака);
- в Подольском — на проспекте Правды, 5−11;
- в Святошинском — на улице Подлесной, 8.
17 сентября (четверг)
- в Голосеевском районе — на улице Ломоносова (в границах улиц Стельмаха и Маричанской);
- в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Романа Шухевича (Генерала Ватутина), 12а;
- в Оболонском — на улице Александра Архипенко, 6;
- в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина
- в Шевченковском — на улице Баггоутовской, 1.
18 сентября (пятница)
- в Голосеевском районе — на проспектах Голосеевском, 116, Академика Глушкова, 25−53;
- в Деснянском — на улице Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);
- в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
- в Оболонском — на проспекте Оболонском, 15−21, улице Архипенко, 6;
- в Печерском — на пересечении улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;
- в Святошинском — на улице Подлесной, 8;
- в Соломенском — на улицах Козицкого (между улицами Ереванской и Уманской), Керченской (в границах улиц Донецкой и Мартиросяна);
- в Шевченковском — на улицах Рижской, 1, Ружинской, 16−18 (возле сквера), Деревлянской, 16−20, Бульварно-Кудрявской, 2−4, в границах улиц О. Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94.
19 сентября (суббота)
- в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
- в Дарницком — на улице Ревуцкого;
- в Деснянском — на улицах Закревского (между улицей Драйзера и проспектом Маяковского, 2а), Кубанской Украины (между улицей Космонавта Волкова и проспектом Лесным);
- в Днепровском — на бульваре Шамо, 2−12;
- в Оболонском — на улицах П. Калнышевского, 1−5, Архипенко, 6, Иорданской, 1−9;
- в Печерском — на улице Катерины Билокур;
- в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
- в Святошинском — на улице Григоровича-Барского, 7;
- в Соломенском — на улице Героев Севастополя, 42 (между улицей Михаила Донца и Героев Севастополя, 35а);
- в Шевченковском — на улице Б. Гаврилишина, 1−17.
20 сентября (воскресенье)
- в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (между улицами Касияна и Ломоносова);
- в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
- в Оболонском — на улице Архипенко, 6;
- в Печерском — на улице Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
- в Святошинском — на улице Семашко, 10;
- в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.
Напомним, вторую волну коронавирусной инфекции ожидают в октябре-ноябре 2020 года. Однако уже к концу сентября показатель заболеваемости может достигнуть трех тысяч человек в сутки.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»82
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter