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Клуб потребителей

В Киеве 15-20 сентября пройдут продуктовые ярмарки: адреса

21:17 14 сентября 2020
ярмарка

В столице с 15 по 20 сентября в каждом районе пройдут традиционные ярмарки. Покупателям предложат разнообразную сезонную продукцию (в основном отечественную). Поскольку в разгаре сезон осенней консервации, на распродажах большой выбор овощей-фруктов. Также посетители смогут пополнить и другие запасы продовольствия: купить бакалею, мясо-молочную продукцию, мед, продукты пчеловодства и многое другое от товаропроизводителей — переребатывающих предприятий, фермеров, агрохозяйств. Столичные власти просят не игнорировать противоэпидемические правила: во время посещения распродаж посетителям и продавцам необходимо соблюдать масочный режим, сохранять социальную дистанцию.

Ярмарки официально работают до 17:00—18:00, иногда дольше.

15 сентября (вторник)

  • в Днепровском районе — на улице Ивана Микитенко, 21−27;
  • в Оболонском — на улице Александра Архипенко, 6;
  • в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1, и улицы Кулибина;
  • в Шевченковском — на улице Баггоутовской, 1.

16 сентября (среда)

  • в Голосеевском — на Стратегическом шоссе (в границах проспекта Науки и улицы Малокитаевской);
  • в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;
  • в Оболонском — на улице Александра Архипенко, 6;
  • в Печерском — на улице Большой Васильковской (между улицами Ежи Гедройца и Ковпака);
  • в Подольском — на проспекте Правды, 5−11;
  • в Святошинском — на улице Подлесной, 8.

17 сентября (четверг)

  • в Голосеевском районе — на улице Ломоносова (в границах улиц Стельмаха и Маричанской);
  • в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Романа Шухевича (Генерала Ватутина), 12а;
  • в Оболонском — на улице Александра Архипенко, 6;
  • в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина
  • в Шевченковском — на улице Баггоутовской, 1.

18 сентября (пятница)

  • в Голосеевском районе — на проспектах Голосеевском, 116, Академика Глушкова, 25−53;
  • в Деснянском — на улице Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);
  • в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
  • в Оболонском — на проспекте Оболонском, 15−21, улице Архипенко, 6;
  • в Печерском — на пересечении улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;
  • в Святошинском — на улице Подлесной, 8;
  • в Соломенском — на улицах Козицкого (между улицами Ереванской и Уманской), Керченской (в границах улиц Донецкой и Мартиросяна);
  • в Шевченковском — на улицах Рижской, 1, Ружинской, 16−18 (возле сквера), Деревлянской, 16−20, Бульварно-Кудрявской, 2−4, в границах улиц О. Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94.

19 сентября (суббота)

  • в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
  • в Дарницком — на улице Ревуцкого;
  • в Деснянском — на улицах Закревского (между улицей Драйзера и проспектом Маяковского, 2а), Кубанской Украины (между улицей Космонавта Волкова и проспектом Лесным);
  • в Днепровском — на бульваре Шамо, 2−12;
  • в Оболонском — на улицах П. Калнышевского, 1−5, Архипенко, 6, Иорданской, 1−9;
  • в Печерском — на улице Катерины Билокур;
  • в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
  • в Святошинском — на улице Григоровича-Барского, 7;
  • в Соломенском — на улице Героев Севастополя, 42 (между улицей Михаила Донца и Героев Севастополя, 35а);
  • в Шевченковском — на улице Б. Гаврилишина, 1−17.

20 сентября (воскресенье)

  • в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (между улицами Касияна и Ломоносова);
  • в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
  • в Оболонском — на улице Архипенко, 6;
  • в Печерском — на улице Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
  • в Святошинском — на улице Семашко, 10;
  • в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.

Напомним, вторую волну коронавирусной инфекции ожидают в октябре-ноябре 2020 года. Однако уже к концу сентября показатель заболеваемости может достигнуть трех тысяч человек в сутки.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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