Из «ковидного» фонда «Укравтодору» уже слили 9 млрд, а на доплаты медперсоналу ноль, — блогер

Количество инфицированных COVID-19 в Украине растет изо дня в день, а на надбавки медработникам было истрачено 0,00% из фонда борьбы с коронавирусом. Об этом пишет в соцсети блогер Евгений Истребин.

«Появились данные о расходах ковидного фонда за прошедшую неделю 4−11 сентября, — пишет Евгений Истребин. —

Мои любимые статьи расходов:

— Обеспечение лабораторий 27 млн, всего потрачено 16,7%

— строительство автодорог 1,44 млрд, всего потрачено 25,9% от плана.

Я так понимаю тесты будут делать прямо в «Укравтодоре» в ближайшем будущем?

А еще радует статья расходов — надбавки медработникам, на которую истрачено 0,00% - нормальное финансирование, чего уж. Спасибо Степанову за его постоянное трепло на ежедневных брифингах.

Это какой-то п*здц, «Укравтодору» уже слили 9 млрд, а на доплаты медперсоналу НОЛЬ, НОЛЬ, НОЛЬ…

Я вот только не понимаю, кто будет лечить, «Укравтодор» или МВД с нацгвардией?" — задается вопросом на своей странице в Facebook Евгений Истребин.



Ранее известный блогер Сергей Наумович рассказал о том, что статистика по COVID-19 имеет слабое отношение к реальности. Судя по всему, в сводки попадает только один случай из пяти.

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