Пальчевский идет на выборы от своей партии

15 сентября состоялась партийная конференция «Перемоги Пальчевського», которая прошла в обычном бизнес-центре. Во время ее проведения был выдвинут кандидат в мэры столицы. Им ожидаемо стал лидер политсилы Андрей Пальчевский, которого социологи называют главным претендентом на выход во второй тур вместе с Виталием Кличко.

Сам политик свой поход в столичные градоначальники прокомментировал так: «Мы объединились в партийную структуру, и мы отберем власть у неудачников. Мы победим потому, что это нужно Украине. Киевляне живут и работают в городе, власти которого за последние 6 лет не сумели построить ни одного серьезного инфраструктурного объекта, бездействие и некомпетентность которых привела к фактическому транспортного коллапсу. Состояние медицины угнетающее. Социалка — в глубоком пике. Экология в загоне. И это в городе с бюджетом более 2 миллиардов долларов».

Партийной конференции предшествовала встреча с жителями района в одном из оболонских дворов, где люди призывали Пальчевского идти в мэры.

В заключение Пальчевский очертил цели для однопартийцев.

«На предстоящих выборах столичная организация должна сделать все возможное и невозможное, чтобы киевляне получили компетентную и достойную власть. И эти люди среди нас», — отметил лидер политсилы.

Напомним, местные выборы пройдут 25 октября 2020-го.

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