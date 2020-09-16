Современный, красивый, доступный: кросовер Renault Arkana будут производить на ЗАЗе (фото)

С сегодняшнего дня украинские автолюбители могут приобрести компактный внедорожник французского концерна, собранный на мощностях модернизированного «Запорожского автомобилестроительного завода». Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЗ.

«Новинка разрабатывалась специалистами сразу нескольких дизайн-студий автопроизводителя, финальный концепт был утвержден в штаб-квартире Renault во Франции. Кроме приятной цены, современного оснащения и отличного внешнего вида, автомобиль максимально адаптирован для украинских дорог — высокий клиренс и полный привод (в старшей комплектации) привлечет многочисленных поклонников», — говорится в сообщении пресс-службы ЗАЗ .

Renault Arkana — создан компанией Renault в 2019 году. Для производства используют модернизированную платформу В0, которая отлично зарекомендовала себя на Renault Duster. Renault Arkana оснащается абсолютно новым турбо двигателем TCe150 объемом 1,33 л турбо (150 л. с., крутящий момент — 250 Нм) и бензиновым атмосферным двигателем SCe114, объемом 1,6 л (мощность 114 л. с., крутящий момент — 156 Нм). В паре с ними будет предлагаться механическая трансмиссия или вариатор. Полный привод будет доступен как с механической коробкой переключения передач, так и с вариатором. У автомобиля клиренс один из лучших в классе — 205 мм. Расход топлива город/трасса — 9,1, а экономный турбодвигатель потребляет 6,1 л на 100 км. Разгон до 100 км/ч за 10,5 с.

Добавить комфорта водителю и пассажирам смогут дополнительные опции: подогрев руля, передних и задних сидений, климат-контроль, круиз-контроль с ограничителем скорости, камеры кругового обзора, аудиосистема Bose (9 динамиков и сабвуфер), стальная защита двигателя, усиленные амортизаторы, и карта-ключ с возможностью дистанционного запуска. Управлять автомобилем удобно при помощи современной центральной консоли с возможностью подключения смартфона. Новинка предлагается в 7 цветах. Цена стартует от 467 900 грн.

«Производство автомобилей Renault — первый проект такого уровня в Украине после длительного перерыва. Мы очень гордимся тем, что именно ЗАЗ стал партнером ведущего мирового автопроизводителя. Сегодня предприятие располагает всеми техническими возможностями, чтобы обеспечить высокие стандарты качества автомобилей Renault и их соответствие ожиданиям автолюбителей в Украине. ЗАЗ достаточно гибок, чтобы расширить объемы производства, ориентируясь на запросы рынка. Мы верим, что новый внедорожник Renault Arkana, сделанный в Украине, оправдает ожидания автомобилистов и будет пользоваться большой популярностью. Мы рассматриваем запуск производства моделей Renault как начало возрождения украинского автомобилестроения — стратегической отрасли, которая обеспечивает поступления в бюджеты всех уровней и создает рабочие места», — комментирует событие председатель правления ПАО «ЗАЗ», Николай Евдокименко.

Перед стартом проекта предприятие прошло масштабную модернизацию — чтобы наш украинский ЗАЗ полностью соответствовал международным стандартам Groupe Renault, на заводе была развернута система контроля качества Alliance Production Way, внедренная на всех предприятиях концерна.

ПАО «Запорожский Автомобилестроительный Завод» — крупнейший производитель автомобилей в Украине и единственное в стране предприятие полного цикла, имеющее технологические возможности производить легковые автомобили, легкую коммерческую технику, грузовые автомобили и автобусы. Высокий уровень оснащения стал основой для плодотворного сотрудничества ЗАЗ с лидерами мирового автомобилестроения: Daimler AG, Opel, GM, KIA, Chery. За последние 20 лет с конвейера предприятия сошло более 1 000 000 единиц автомобильной техники. В 2020 году на ЗАЗе было запущено производство нескольких моделей автобусов, с том числе для перевозки школьников. Автобусы отвечают всем требованиям ЕС и пользуются спросом в странах Европы. Groupe Renault — группа, которая занимается производством автомобилей с 1898 года и представлена на рынках 134 стран, реализовав в 2019 году 3,8 млн автомобилей. Вместе с основными технологическими вызовами будущего группа продолжает следовать стратегии увеличения прибыли и фокусируется на расширении своего присутствия на международном уровне, благодаря синергии своих пяти брендов: Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine и LADA.

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