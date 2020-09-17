Верещук предложила экс-президенту Порошенко вернуть кредит, взятый под гарантии государства

Народный депутат, член фракции «Слуга народа» Ирина Верещук предложила экс-президенту Петру Порошенко вернуть кредит, выданный под государственные гарантии предприятию «Кузня на Рыбальском». Заявление парламентария прозвучало в ответ на критику однопартийца Порошенко, члена фракции «Европейская Солидарность» Артура Герасимова по поводу уменьшения финансирования армии на следующий год.

В эфире одного из телеканалов Ирина Верещук, комментируя заявление Герасимова, сказала: «Когда я слышу критику от представителя партии, которую возглавляет Петр Порошенко, о ста миллионах, которые недополучает армия, вспоминаю о том, как в 2017 году судостроительный завод „Кузня на Рыбальском“, который был в собственности Петра Порошенко, получает кредит в государственном банке под государственные гарантии на полмиллиарда гривен на укрепление обороноспособности». По словам представителя «Слуги народа», этот кредит Порошенко не выплачивает. «А уже в августе текущего года Министерство финансов у себя на сайте разместило информацию о выплате по этому кредиту», — сказала политик.

При этом Верещук спросила оппонента, сколько таких гарантий и сколько таких кредитов было взято в годы президентства Порошенко. «Если вы что-то говорите нам, упрекая в чем-то относительно армии, спросите у Порошенко: он выплатит кредиты?» — уточнила политик.

Как ранее сообщали СМИ, в 2017 году «Укрэксимбанк» под госгарантии выдал около 528 млн грн кредита для «повышения обороноспособности и безопасности государства». С начала года завод «Кузня на Рыбальском» не платит по кредиту. Министерство финансов как гарант займа в июле нынешнего года выплатило «Укрэксимбанку» по кредиту 101,77 млн грн.

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