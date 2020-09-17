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Вся правда о натуральности латексных матрасов: о чем вы не услышите от консультантов

7:00 18 сентября 2020
Матрас
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Ни для кого не секрет, что производители любят использовать такие слова, как «экологично» и «натурально», ведь все стремятся к натуральности. Предпочитают называть натуральной свою продукцию и производители матрасов. Но всегда ли написанное соответствует действительности? Насколько натуральный матрас может быть «натуральным»? И как не обмануться при покупке?

Почему натуральный латекс почти отсутствует в матрасах?

Латексные матрасы — самые популярные спальные поверхности. Производить матрасы из латекса начали относительно недавно, когда заметили свойства этого материала. Главный технолог производственной линии компании «SoNLaB» Ясак Вадим Анатольевич рассказывает: «Он прекрасно пружинит, проветривается, не рассыпается, не гниет и, что важно, способен поддерживать тело в правильном положении. Латекс — отменный наполнитель для ортопедического матраса».

Вот только стоит он очень дорого, а большинство производителей не желают переплачивать за качество и изготавливают матрасы из искусственного латекса.

Как отличить натуральный латекс от синтетического?

Узнать у консультантов, насколько латекс натуральный, вряд ли удастся. Тем более, если в матрасах имеется хоть какая-то доля натурального, они такими и считаются. Хороший латексный матрас должен иметь в своем составе минимум 20% натурального латекса.

Одним из проверенных производителей, у которого можно купить действительно качественные латексные матрасы, является «SoNLaB». Это одна из компаний, которая уделяет внимание качеству продукции и заботится о здоровье своих клиентов, заказывая сертифицированные материалы из Европы.

«При сборке мы не используем никакой химии, только клей на водной основе. Все матрасы — ортопедические, безопасные и натуральные», — говорит главный технолог «SoNLaB».

Также Ясак подчеркивает, что обязательно нужно обращать внимание на цвет: у натурального латекса молочный или желтоватый оттенок (а не белоснежный), на ощупь он кажется немного жирноватым, не впитывает воду и пахнет, как сухое молоко.

Отличия искусственного латекса от натурального

Синтетический латекс, в отличие от обычного, вреден для человека:

  • Во-первых, каким бы хорошим он ни был, он все же остается искусственным, а значит, способен выделять вредные вещества, которые пагубно влияют на здоровье людей. Результатом может быть не только плохой сон, но и аллергические реакции и даже рак кожи.
  • Во-вторых, воздухопропускные свойства синтетического латекса слабее, чем обычного. Поэтому быть уверенным, что внутри матраса не заведутся пылевые клещи и плесень, невозможно. Соответственно, это может вызывать аллергию, особенно у детей.
  • В-третьих, срок службы таких матрасов намного меньше, ведь со временем материал рассыпается. Ортопедические матрасы из натурального латекса прослужат лет 20, из синтетического — максимум 10.

Влияет ли процент натуральности на ортопедические свойства?

Конечно же, влияет. Натуральный латекс мягкий, упругий, он моментально подстраивается под тело спящего и обеспечивает надежную поддержку. Ортопедические свойства искусственного латекса гораздо хуже, ведь материал намного жестче и грубее. Он не может гарантировать 100% анатомичность и ортопедичность. Соответственно, чем больше содержание натурального латекса в матрасе, тем выше и его ортопедический эффект.

Также главный технолог предприятия порекомендовал обратить внимание на новинку — натуральный матрас, который бы гарантировал максимальный ортопедический эффект, латексный матрас SoNLaB Latex Т20 высотой 22 см.

«Благодаря натуральным наполнителям, высоте и зонированию нам удалось создать отменный ортопедический матрас с максимальным анатомическим и ортопедическим эффектом», — поделился главный технолог.

В компании советуют перед покупкой внимательно изучать состав и описание матрасов, а также проверять качество.

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