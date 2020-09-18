В ВР проходят 5 партий: лидируют «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа – За жизнь»

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то наибольшие шансы на попадание в следующий состав украинского парламента получили бы пять партий. Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).

Так, согласно результатам всеукраинского опроса общественного мнения, партию действующего президента Украины «Слуга народа» готовы поддержать 25,3% опрошенных. На втором месте «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича с 22,4% поддержки. На третьем месте «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Ее готовы поддержать 12,6% украинцев. Далее следуют ВО «Батьківщина» Юлии Тимошенко (9,1%) и «Партия Шария» (5,3%).

Другие политические партии, в частности, «Радикальная партия Олега Ляшко» (3,0%), «Сила и честь» Игоря Смешко (2,8%), «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко (2,5%), «Украинская стратегия Гройсмана» (1,7%), ВО «Самопоміч» Оксаны Сыроид (1,5%), «Голос» под руководством сменившей Святослава Вакарчука Киры Рудык (1,2%), «Оппозиционный блок» Бориса Колесникова и Евгения Мураева (0,9%), ВО «Свобода» Олега Тягнибока (0,9%), «За майбутнє» Игоря Палицы (0,7%) и «Национальный корпус» Андрея Билецкого (0,5%) получили существенно меньшие шансы на прохождение в парламент, согласно результатам общественного мнения.

Опрос проводился на всей территории Украины, кроме временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) с 11 по 16 сентября 2020 года. Метод опроса — телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Общее количество респондентов — 2,008 человек. Вероятная погрешность — 2,2%.

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