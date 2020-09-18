Хочется жить в стране, не боясь, что ее презирает весь нормальный мир, — российская журналистка

Известная российская журналистка и активистка Виктория Ивлева, которая открыто поддерживает Украину, пишет в соцсети, что не видит в России никакого просвета.

«Как же хочется начать строить что-то в своей стране без жуликов, воров, подонков, растлителей народа и наследников Сталина, — пишет Виктория Ивлева. — И просто жить.

Жить, не боясь

что твоя страна начнет очередную войну,

что больных детей сгнобят в детском доме,

что снесут школу и построят на ее месте бизнес-центр,

что кого-то снова отравят боевым веществом,

что вместо библиотеки будет отделение следственного комитета,

что изуверов и тиранов превратят в героев и поставят им памятники,

что закроют больницу,

что раскатают бульдозером продукты,

что от твоего имени поддержат диктатора и дадут ему деньги на борьбу со свободой,

что мракобесы будут решать судьбы образования,

что твой президент — злой и бессовестный человек,

что законы становятся чудовищнее и чудовищнее,

что премьер-министр очередной ворюга,

что обнаглевшее мурло будет выкачивать нефть из недр твоей страны в свой личный карман,

что ты сам — ничто, а полицейский — все,

что твоего ребенка возьмут в армию и вернут в гробу,

что посадят без вины,

что ставку делают на люмпенов и закомплексованных негодяев,

что твою страну презирает весь нормальный мир,

что государство тебя никогда не защитит,

что оно тебе врало, врет и будет врать, врать, врать, врать, врать, врать, врать, врать, врать, врать, врать, врать, врать, врать, врать, врать,

врать, врать, врать, врать, врать, врать, врать, врать, врать, врать,

и что все это будет до скончания века.

ГОСПОДИ, до чего же хочется хоть чуточку пожить в стране, которая дружит со своим народом!

Я уже почти не представляю, как это…

И никакого просвета", — пишет на своей странице в Facebook Виктория Ивлева.





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