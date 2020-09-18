Хочется жить в стране, не боясь, что ее презирает весь нормальный мир, — российская журналистка
Известная российская журналистка и активистка Виктория Ивлева, которая открыто поддерживает Украину, пишет в соцсети, что не видит в России никакого просвета.
«Как же хочется начать строить что-то в своей стране без жуликов, воров, подонков, растлителей народа и наследников Сталина, — пишет Виктория Ивлева. — И просто жить.
Жить, не боясь
что твоя страна начнет очередную войну,
что больных детей сгнобят в детском доме,
что снесут школу и построят на ее месте бизнес-центр,
что кого-то снова отравят боевым веществом,
что вместо библиотеки будет отделение следственного комитета,
что изуверов и тиранов превратят в героев и поставят им памятники,
что закроют больницу,
что раскатают бульдозером продукты,
что от твоего имени поддержат диктатора и дадут ему деньги на борьбу со свободой,
что мракобесы будут решать судьбы образования,
что твой президент — злой и бессовестный человек,
что законы становятся чудовищнее и чудовищнее,
что премьер-министр очередной ворюга,
что обнаглевшее мурло будет выкачивать нефть из недр твоей страны в свой личный карман,
что ты сам — ничто, а полицейский — все,
что твоего ребенка возьмут в армию и вернут в гробу,
что посадят без вины,
что ставку делают на люмпенов и закомплексованных негодяев,
что твою страну презирает весь нормальный мир,
что государство тебя никогда не защитит,
что оно тебе врало, врет и будет врать, врать, врать, врать, врать, врать, врать, врать, врать, врать, врать, врать, врать, врать, врать, врать,
врать, врать, врать, врать, врать, врать, врать, врать, врать, врать,
и что все это будет до скончания века.
ГОСПОДИ, до чего же хочется хоть чуточку пожить в стране, которая дружит со своим народом!
Я уже почти не представляю, как это…
И никакого просвета", — пишет на своей странице в Facebook Виктория Ивлева.
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