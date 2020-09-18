Доллар подорожал еще: как изменится курс на следующей неделе

Всю прошедшую неделю курсы доллара и евро уверенно росли. Так, 18 сентября НБУ установил официальные курсы на уровне 28,11 грн за доллар и 33,17 грн за евро. На наличном рынке также продолжается девальвация гривни, хотя ее темпы несколько замедлились. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,01 грн, купить — по 28,21 грн; евро — сдать по 32,92 грн, купить — по 33,37 грн. Прогнозы экспертов о дальнейшем развитии событий на валютном рынке пока не очень оптимистичны для гривни.

«Уже третью неделю подряд продолжает расти курс доллара к гривне, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко. — За последние пять дней она еще снизилась во всех сегментах валютного рынка в среднем на 1%. Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,90 грн до 28,06 грн. Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 27,90−27,92 грн до 28,14−28,15 грн. Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю увеличились с 27,95−28,15 грн до 28,05−28,25 грн.

На межбанке после преодоления отметки в 28 грн за доллар гривня начала более активное снижение и уже к концу недели торговалась выше 28,20 грн. Преодоление максимумов текущего года вызвало локальную панику, из-за чего держатели доллара придерживали его продажи, что и формировало дефицит американской валюты. Уже в среду на межбанк с видимой интервенцией выходил НБУ, что успокоило рынок и замедлило падение гривни.

В ближайшее время гривня продолжит снижение, и концу следующей недели выйдет на отметки в 28,40 грн за доллар. В паре с евро гривня потеряет порядка 30 копеек, выйдя на уровень 33,55 грн за евро", — прогнозирует Пархоменко.

Хотя есть мнение, что в ближайшие дни падение курса гривни будет не столь существенным.

«Курс гривни в пятницу, 18 сентября, отошел от психологической отметки 28 гривен за доллар. Она торгуется на уровне 28,18 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Рынок продолжает отыгрывать новости начала и середины недели. К негативу добавилось признание Конституционным судом Украины неконституционными некоторых положений закона о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). Суд постановил, что назначение на пост директора НАБУ было неконституционным, поскольку президент не имел полномочий назначать главу бюро.

Накопленный негатив и спекулятивный спрос давят на курс. НБУ накануне пытался сдержать рынок на отметке 28,15 грн за доллар и сместил таким образом границу продажи. Вероятно, курс будет укрепляться не в районе 28 гривен за доллар, а выше. Между тем следим за настроениями покупателей, которые перед выходными могут успокоиться.

Остается сложной и экономическая ситуация в крупнейших странах мира, на которые ориентируется Украина, как экономически, так и эпидемиологически. Мы склоняемся к стабилизации курса в границах 28,0−28,2 грн за доллар", — отметил Шевчишин.

И все же, по мнению финансовых экспертов, пока преобладают факторы, способные негативно отразиться на курсе национальной валюты. И главный из них — это политика Нацбанка.

«Третий день НБУ удерживает курс гривни к доллару от «пробоя» психологически важной отметки в 28,50 грн, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Регулятор держал позиции на продажу доллара по 28,15 грн до окончания торговой сессии, но все заявки на продажу ниже удовлетворялись покупателями. Однако национальная валюта все же потеряла 9 копеек против американского доллара — межбанк завершил торги на отметке в 28,16 грн за доллар. Курс евро оставался на уровне 33,24 грн.

Сейчас уже можно утверждать, что НБУ сознательно допустил девальвацию украинской гривни к доллару в начале осени. Если бы регулятор не выкупал доллар в таких объемах в течение лета, то котировки находились бы сейчас в диапазоне 26,70−27,30 грн. Возможно, Нацбанк решил поспособствовать падению гривни к обозначенному в бюджете Минфина Украины уровню в 29,10 грн. На таких значениях он попытается взять данный процесс под контроль, что может привести к укреплению гривни в рамках коррекции.

Стоит отметить, что на мировых рынках индекс доллара после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США вновь падает и стремится к обновлению минимумов. Однако в Украине в ближайшее время ожидается снижение курса гривни как к доллару, так и к евро", — считает Гойлов

Напомним, что, по мнению аналитика «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаила Федорова, если бы политика НБУ была другой, при которой НБУ и покупал бы, и продавал бы валюту, возможно, гривня сегодня стоила бы дороже и курс мог бы составлять 27 или 26 гривен за доллар.

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