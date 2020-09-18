Марина Порошенко до сих пор носит ожерелье из освобожденного Славянска

Марина Порошенко, супруга пятого президента Украины, давно обращала на себя внимание и как личность, и как волонтер, и как женщина, которая диктовала «политическую моду». Утонченный вкус в одежде является ее фирменным стилем.

Недавнее публичное появление Марины Порошенко на конференции киевской организации «Европейской солидарности», которая выдвинула ее во главе партийного списка в Киевсовет, только подтвердила, что и после окончания каденции Петра Порошенко его супруга сохраняет имидж женщины с хорошим вкусом.

Пользователи соцсетей обратили внимание на ожерелье из бисера, в котором была Марина Порошенко. Отвечая на этот вопрос аудитории, пресс-секретарь Марины Порошенко Наталья Бутенко у себя на странице в Facebook написала: «Про ожерелье. Оно получило сегодня много комплиментов. И только в офисе госпожа Марина напомнила мне, откуда оно. Это ожерелье подарили ей дети Славянска в сентябре 2018 года, когда мы вместе с ними отмечали День мира. Оказывается все это время она его берегла…»

Напомним, 21 сентября 2018 года, в Международный день мира, первая леди Украины находилась с рабочим визитом в Донецкой области. Марина Порошенко прибыла в Славянск, где встретилась с детьми и приняла участие в флешмобе «В ритме сердца».

Участники акции выпустили сине-желтые шарики с бумажными журавликами и сердцами как символ единства Украины. На журавликах были написаны имена 63 украинских воинов, погибших при освобождении Славянска.

После чего девочки и подарили Марине Порошенко бисерное ожерелье, которое она считает своим символическим оберегом.

Как известно, город Славянск был освобожден украинскими военными от пророссийских сепаратистов 5 июля 2014 года, после чего украинская власть начала миссию по оказанию гуманитарной помощи жителям города.

183

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter