«Увидев у пострадавшего татуировку DNR 2014, врач перестал его реанимировать, — Сергей Мищенко о случае в Европе

В одной из стран Западной Европы в ДТП попал россиянин, у которого на предплечье была татуировка DNR 2014. О том, что произошло потом, рассказал на своей странице в соцсти ветеран АТО, стрелок-санитар батальона «Донбасс» Сергей Мищенко.

«В одной из стран Западной Европы случилась авария. Водитель фуры, с гражданством РФ, сильно пострадал. Врачи экстренной медицинской помощи подъехали, когда человека уже надо было реанимировать. После детального осмотра пострадавшего на предплечье обнаружили тату DNR 2014.

Не то чтобы врач был бандеровцем, но все реанимационные действия сразу прекратил. Пострадавший помер, так и не узнав, что его татуха для медиков Европы значит.

DNR — стандартное сокращение фразы Do Not Resuscitate. Распоряжение о запрете реанимации, во многих странах данная татуировка считается аналогом письменного распоряжения о том, что человек не хочет получать сердечно-легочную реанимацию, если сердце этого человека перестает биться.

Забавная история. Вот, думаю, стоит ли нам реанимировать то, что изначально названо DNR?" — написал Мищенко в Facebook.

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