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Политика

Нардеп Юрченко нашел «злободневный» способ уклониться от заседания суда

14:14 18 сентября 2020
Александр Юрченко

Народный депутат Александр Юрченко, который попал в громкий коррупционный скандал, не явился на заседание суда, на котором САП собиралась потребовать ареста нардепа с залогом в размере 6,5 млн грн. В качестве причины своего отсутствия нардеп назвал то, что он недавно контактировал с больным коронавирусом.

Как сообщает Центр противодействия коррупции в своём Twitter, нардеп Александр Юрченко не явился на заседание Антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

«Он якобы контактировал с больным коронавирусом!» — говорится в сообщении.

Напоминаем, после обнародования НАБУ скандальных пленок нардепа Юрченко исключили из парламентской фракции «Слуга народа».

Ранее сообщалось, что журналист Бутусов озвучил скандальный факт из биографии Юрченко.

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