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Политика

Правительство ведет «Укргидроэнерго» к банкротству

16:28 18 сентября 2020
Денис Шмыгаль
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Правительство Украины планирует переподчинить государственную компанию «Укргидроэнерго» напрямую премьер-министру Денису Шмыгалю. Такой шаг правительства эксперты расценивают как рейдерскую атаку на «Укргидроэнерго» с целью получить контроль за последним прибыльным предприятием энергетической отрасли.

Убыток «Укрэнерго» составил 18 млрд грн за первое полугодие 2020 года, убыток НАЭК «Энергоатом» — 2,65 млрд грн, убыток «Центрэнерго» — 493 млн грн. «Укргидроэнерго» закончила первое полугодие 2020 года с чистой прибылью 1,3 млрд грн и заплатило в бюджет 1 млрд грн дивидендов.

Попытка правительства Дениса Шмыгаля взять под контроль «Укргидроэнерго» реализуется за спиной президента Владимира Зеленского. Таким решением премьер Шмыгаль подрывает авторитет Зеленского и наносит вред его репутации, так как создается впечатление, что президент соучастник рейдерского захвата «Укргидроэнерго».

Группа народных депутатов фракции «Слуга народа» обратилась к премьеру Денису Шмыгалю и врио министра энергетики Ольге Буславец с требованием разъяснить причины столько быстрого и непрозрачного переподчинения единственного прибыльного государственного предприятия электрогенерации.

Решение правительства Шмыгаля переподчинить «Укргидроэнерго» является нарушением международных договоренностей Украины и ЕС. Соглашение об Ассоциации Украины и ЕС запрещает Кабмину управлять имуществом предприятий, в т. ч. «Укргидроэнерго». Государство может управлять «Укргидроэнерго» и другой собственностью или через Минфин, или через Минэкономики, или через профильное министерство.

Решение правительства относительно «Укргидроэнерго» направлено на дальнейшую продажу «Укргидроэнерго» заинтересованным бизнес-структурам. При этом «Укргидроэнерго» получило международные кредиты от Европейского инвестиционного банка, а в кредитном соглашении значится, что до возврата кредитов не может быть ни реорганизации, ни объединения, ни разделения, ни других действий с компанией.

Международные договоры предусматривают, что «Укргидроэнерго» ведет работу исключительно через Минэнерго. А правила Организации экономического сотрудничества и развития прямо запрещают совмещать владение и управление государственной собственностью. Соответственно, Кабмин не может управлять «Укргидроэнерго».

Компания «Укргидроэнерго» является ключевым участником рынка электроэнергии для обеспечения поставок электроэнергии населению в утренние и вечерние часы пик (7:00—10:00 и 18:00—21:00). Сейчас компания демонстрирует эффективную и прибыльную деятельность. Переподчинение «Укргидроэнерго» приведет к упадку компании и отказу ЕБРР и Мирового банка финансировать проекты строительства новых ГЭС и ГЭАС.

Правительство демонстрирует низкую эффективность и лоббизм при управлении энергетическими стратегическими государственными предприятиями. В частности, правительство вмешивалось в деятельность компании «Энергоатом», что привело к накоплению 20 млрд грн долгов «Энергоатомом».

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль работал в компании ДТЭК «Западэнерго».

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