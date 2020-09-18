Как выбрать идеальное платье? Советы дизайнера одежды

Умение одеваться красиво — это искусство обращать свои недостатки в достоинства. Дизайнер одежды Ольга Алисименко рассказала, как правильно подобрать платье по фигуре.

По словам дизайнера, стильное женское платье — это, в первую, очередь, подходящее именно вам платье: «Никогда по-настоящему стильная женщина не наденет платье лишь только потому, что оно модное и дорогое. Самое красивое брендовое платье в пол и самая качественная одежда будут выглядеть смешно, если оно вам не идет. Точнее, вы будете выглядеть смешной жертвой моды».

Так что же делать, чтобы не ошибиться в этом вопросе, ведь базовый гардероб любой женщины начинается именно с платья?

«Независимо от того, какие у вас доходы и по карману ли вам одежда премиум класса, в первую очередь нужно понять каков ваш тип фигуры. Поняв это, вам не нужно будет тратить слишком много средств на платья, — грамотно подобранное платье всегда будет выглядеть эффектно и выигрышно, независимо от его стоимости» — советует дизайнер.

Итак, какие бывают типы фигуры:

Тип фигуры «яблоко».

Тип фигуры «груша».

Тип фигуры «песочные часы».

Тип фигуры «перевернутый треугольник».

Тип фигуры «прямоугольник».

Собственно, от этого и нужно отталкиваться при выборе платьев для своего гардероба.

Итак, по порядку. Какие платья подходят каждому типу конституции:

Яблочкам" больше всего подходят:

V-образный вырез, декольте (у яблока красивая большая грудь), можно попробовать также вырез лодочкой. Стоит избегать платьев с воротником-стойкой, с глухим воротом;

силуэты лучше брать приталенные, облегающие, но не слишком обтягивающие. Эти силуэты «уберут» лишние килограммы с живота, в отличие от свободных А-образных силуэтов. Для вечера можно надеть как облегающее брендовое классическое платье, так и платье с завышенной талией из струящегося материала;

длина может быть любой при условии, что у вас ноги пропорциональны туловищу. Если ноги коротковаты, тогда длина платья лучше пусть будет чуть ниже колена и образ дополнит обувь на высоких каблуках;

«яблочкам» стоит избегать тканей с крупным принтом, широких ярких поясов.

«Грушкам» больше всего подходит:

вырез любой формы, кроме V-образного (он еще больше удлинит и без того длинную шею);

силуэт лучше выбирать приталенный с расклешенным низом. Женское платье-футляр будет смотреться на «грушке» не очень гармонично;

длина предпочтительнее до колена (если у вас нет лишнего веса) или чуть ниже колена, до середины колена), макси стоит избегать по причине «тяжеловесности» нижней части туловища;

«грушкам» прекрасно подойдут всякие дополнения, как то: много бижутерии, любой формы и размера пояса. Стоит избегать слишком ярких цветных тканей в нижней части платьев. Делайте акцент на верхней части — оборочки, рюшечки, бантики, воротники-стойка, воротники типа «водолазка», в общем, на ваш вкус.

«Песочным часам» больше всего подойдет:

вырез подойдет любой, если природа наградила вас длинной шеей. Если же нет, тогда лучше предпочесть V-образный вырез.

силуэт: вот та идеальная фигура для платья-футляра. Однако этому типу фигуры подойдут и платья с завышенной талией и приталенные силуэты. Не очень стильно на них будут смотреться лишь, пожалуй, свободные балахоны А-силуэта в стиле бохо — они будут придавать полноты всей фигуре;

длина платья может быть любая;

что касается украшений и дополнений — все будет зависеть лишь от ваших предпочтений и длины шеи;

«песочные часики» очень подчеркнут любые пояса, ремешки, ремни. Но не переусердствуйте — ваша талия и так подчеркнута от природы.

«Перевернутым треугольникам» пойдет:

все, что скрывает их «перевернутость». Вырез может быть любым (зависит от формы груди, высоты шеи и ваших личных предпочтений);

силуэт: лучше, чтобы это были платья, которые «полнят» вашу нижнюю часть. То есть силуэты А-образные, силуэты с завышенной талией, приталенные, расклешенные облегающие силуэты стоит выбирать очень тщательно (чтобы ткань было легкой и воздушной либо, наоборот, струилась как кожа змеи);

пожалуй, только треугольникам можно посоветовать носить мини. Таким образом, смещая акцент внимания вниз. Ну, конечно же, никто не возбраняет носить им и длинные платья. А вот с платьями средней длины стоит быть осторожными: именно эта длина может усугубить «массивность» верхней части;

«треугольникам» пойдут воланы, оборки, в общем, всяческие дополнения внизу платья. От крупных поясов и бижутерии, пожалуй, стоит отказаться, в пользу элегантных узких ремешков и маленьких цепочек с кулончиками;

«Прямоугольникам» пойдет:

любой вырез и любой формы воротник;

силуэт: стоит, пожалуй, отказаться от платья-футляра — оно подчеркнет все ваши недостатки (отсутствие узкой талии, плоская попа). Все остальное — можно и нужно.

длина: любая. При условии, что у вас длинные ноги.

аксессуары и дополнения для «треугольничков» только приветствуются. Пояса, ремни и ремешки, бижутерия, все что угодно, что сделает вас женственнее.

«Так что, как гласит народная мудрость: нет некрасивых женщин — есть только ленивые. Не ленитесь, поработайте над выбором подходящего вам и только вам платья, и вы будете неотразимы», — подчеркнула Ольга Алисименко.

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