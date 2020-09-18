Когда начинать ремонт и стричь волосы: лунный календарь на 21–27 сентября

О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня наступающей недели — с 21 по 27 сентября 2020 года, когда лучше ухаживать за собой, заниматься спортом, стричься или идти в баню, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова. Гороскопы на каждый день, неделю и месяц для всех знаков зодиака читайте здесь

21 сентября

Символ дня: единорог

Характеристика: главные качества дня — практичность и расчетливость: прежде чем принять важное решение, необходимо просчитать все «за» и «против».

Бизнес и финансы: начинать новые дела можно будет только после того, как будут закончены старые, иначе они будут постоянно тянуть вас назад.

Личная жизнь: можно делать предложение руки и сердца, назначать даты свадьбы и помолвки.

Здоровье: любое недомогание в этот день может превратиться в серьезный недуг, поэтому необходимо сразу же обращаться к врачу.

Уход за внешностью: идеальный день для стрижки и других манипуляций с волосами.

Спорт: в зале рекомендуются заниматься без энтузиазма.

Дом, сад, огород: можно косить газон (трава будет медленнее отрастать) и закладывать компост.

22 сентября

Символ дня: облака

Характеристика: необходимо отказаться от активных действий, их лучше заменить наблюдениями, размышлениями и разработкой планов на будущее.

Бизнес и финансы: успех принесет умственная и интеллектуальная деятельность.

Личная жизнь: хорошее время для того, чтобы помириться с теми, кого — вольно или невольно — обидели.

Здоровье: особую опасность несут болезни верхних дыхательных путей — к ним нужно отнестись максимально внимательно и не затягивать с лечением.

Уход за внешностью: хороший результат дадут омолаживающие процедуры. От похода в салон красоты лучше отказаться.

Спорт: спортом и физкультурой рекомендуется заниматься на свежем воздухе.

Дом, сад, огород: домашними делами нужно заниматься по мере необходимости. Можно убирать корнеплоды и лук на длительное хранение.

23 сентября

Символ дня: роза ветров

Характеристика: день мощной позитивной энергии, которую необходимо направлять в мирное русло: на осуществление сложных рабочих проектов, генеральную уборку дома и занятие творчеством.

Бизнес и финансы: нельзя обманывать деловых партнеров — ложь может разрушить бизнес того, кто ее допустил.

Личная жизнь: можно жениться и выходить замуж — заключенный в этот день брак будет долгим и счастливым.

Здоровье: болезнь, начавшаяся в этот день, чревата осложнениями, поэтому необходимо без промедления приступать к лечению.

Уход за внешностью: манипуляции с волосами негативно скажутся на их здоровье.

Спорт: физическая нагрузка должна быть равномерной для всех частей тела.

Дом, сад, огород: можно заготавливать собранный урожай на зиму — консервировать, сушить, солить и делать вино и сок. Дома нужно сосредоточиться на небольших делах.

24 сентября

Символ дня: птица Феникс

Характеристика: необходимо тщательно проанализировать сделанные недавно ошибки, чтобы не повторять их впредь.

Бизнес и финансы: от серьезных финансовых сделок лучше отказаться — они не оправдают возложенных на них надежд.

Личная жизнь: возможно общение с человеком из прошлого — одноклассника или однокурсника, по которому вы скучали.

Здоровье: очищение организма — детокс и лечебное голодание — вернет утраченную в последнее время энергию.

Уход за внешностью: манипуляции с волосами могут негативно сказаться не только на их внешнем, но и на внутреннем состоянии.

Спорт: физическая нагрузка должна быть умеренной.

Дом, сад, огород: можно убирать собранный урожай на хранение и семена, а также заготавливать корни лекарственных растений. В доме можно планировать ремонт и передвигать мебель.

25 сентября

Символ дня: летучая мышь

Характеристика: день, когда необходимо гнать от себя плохие мысли — они могут негативно сказаться на психологическом состоянии.

Бизнес и финансы: день категорически не подходит для начала важных профессиональных дел и финансовых операций.

Личная жизнь: романтическое свидание может стать началом долговременных и счастливых — вплоть до брака — отношений.

Здоровье: велика вероятность пищевого отравления, поэтому необходимо следить за качеством и свежестью употребляемых продуктов.

Уход за внешностью: манипуляции с волосами не принесут ожидаемого результата.

Спорт: в зале рекомендуются занятия йогой и пилатесом.

Дом, сад, огород: можно заготавливать собранный урожай на зиму. День не подходит для занятий кулинарией.

26 сентября

Символ дня: фонтан

Характеристика: день благоприятен для начала новых дел.

Бизнес и финансы: успешными будут деловые переговоры с партнерами по бизнесу: удастся найти общий язык и выторговать лучшие условия сотрудничества.

Личная жизнь: можно мириться с близкими людьми.

Здоровье: болезни, начавшиеся в этот день, пройдут быстро и без осложнений, но это не значит, что их не нужно лечить.

Уход за внешностью: от стрижки, даже если речь идет всего лишь о том, чтобы подравнять челку, лучше отказаться.

Спорт: физическая нагрузка должна быть небольшой. Завершать занятия нужно водными процедурами — рекомендуется принять душ или ванну.

Дом, сад, огород: не существует домашних дел, которыми в этот день нельзя было бы заниматься. Можно заготавливать цветы, плоды и семена лекарственных растений.

27 сентября

Символ дня: корона

Характеристика: день мощной энергетики, которая — в случае необходимости — позволит свернуть горы.

Бизнес и финансы: не стоит оперировать крупными суммами — велик риск ошибок в расчетах и убытков.

Личная жизнь: близкого человека порадует любой — даже небольшой -- сюрприз.

Здоровье: болезни этого дня обещают быть продолжительными и отягощенными серьезными последствиями, поэтому к лечению необходимо приступать сразу же после появления первых симптомов.

Уход за внешностью: день благоприятен для ухода за кожей лица, тела и волосами.

Спорт: показаны йога и пилатес.

Дом, сад, огород: можно выкапывать клубни и луковицы для хранения.

Дома можно заниматься небольшими делами.

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