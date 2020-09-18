28.03 / 28.23 32.96 / 33.42
Киев: +11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Пальчевский вызвал Кличко на дебаты

19:31 18 сентября 2020
Пальчевский
Владимир ДОБРОВ, специально для ФАКТОВ

Кандидат в мэры Киева от партии «Перемога Пальчевського» Андрей Пальчевский записал видеообращение, в котором обратился с предложением к действующему мэру Киева Виталию Кличко провести публичную дискуссию.

«У меня, как и у всех киевлян, много вопросов к Кличко. Как можно не построить ни одной станции метро за 6 лет? Почему Киев отдан на растерзание строительной мафии? И даже после публичных разоблачений схемы продолжают работать?» — возмущается политик в своем обращении.

По словам лидера партии «Перемога Пальчевського», окружение мэра якобы зарабатывает на коррупционных схемах.

«Почему первого зама мэра Киева поймали на взятке в собственном кабинете? Почему тендеры на закупку автобусов в Киеве выигрывает фирмы регионала Святоша?» — спросил Пальчевский.

В конце своего видео Пальчевский пригласил Кличко выйти на публичные дебаты, а киевлян призвал оставлять комментарии с вопросами к мэру.

«И еще много других вопросов вам. Поэтому вызываю вас, Кличко, на дебаты. Жду», — завершил бывший бизнесмен.


Напомним, ранее Пальчевского выдвинули кандидатом в мэры столицы.

54

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Лукашенко

Литва отреагировала на заявление Лукашенко о закрытии границы

карасев

В Киеве жестоко расправились с известным активистом

коллекторский террор

Коллекторы превращают в ад жизнь людей, которые не могут отдать кредит

Тест

В Украине изменились карантинные зоны: какие города попали в «красную»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер