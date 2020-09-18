Пальчевский вызвал Кличко на дебаты

Кандидат в мэры Киева от партии «Перемога Пальчевського» Андрей Пальчевский записал видеообращение, в котором обратился с предложением к действующему мэру Киева Виталию Кличко провести публичную дискуссию.

«У меня, как и у всех киевлян, много вопросов к Кличко. Как можно не построить ни одной станции метро за 6 лет? Почему Киев отдан на растерзание строительной мафии? И даже после публичных разоблачений схемы продолжают работать?» — возмущается политик в своем обращении.

По словам лидера партии «Перемога Пальчевського», окружение мэра якобы зарабатывает на коррупционных схемах.

«Почему первого зама мэра Киева поймали на взятке в собственном кабинете? Почему тендеры на закупку автобусов в Киеве выигрывает фирмы регионала Святоша?» — спросил Пальчевский.

В конце своего видео Пальчевский пригласил Кличко выйти на публичные дебаты, а киевлян призвал оставлять комментарии с вопросами к мэру.

«И еще много других вопросов вам. Поэтому вызываю вас, Кличко, на дебаты. Жду», — завершил бывший бизнесмен.

Напомним, ранее Пальчевского выдвинули кандидатом в мэры столицы.

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