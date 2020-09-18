Пальчевский вызвал Кличко на дебаты
Кандидат в мэры Киева от партии «Перемога Пальчевського» Андрей Пальчевский записал видеообращение, в котором обратился с предложением к действующему мэру Киева Виталию Кличко провести публичную дискуссию.
«У меня, как и у всех киевлян, много вопросов к Кличко. Как можно не построить ни одной станции метро за 6 лет? Почему Киев отдан на растерзание строительной мафии? И даже после публичных разоблачений схемы продолжают работать?» — возмущается политик в своем обращении.
По словам лидера партии «Перемога Пальчевського», окружение мэра якобы зарабатывает на коррупционных схемах.
«Почему первого зама мэра Киева поймали на взятке в собственном кабинете? Почему тендеры на закупку автобусов в Киеве выигрывает фирмы регионала Святоша?» — спросил Пальчевский.
В конце своего видео Пальчевский пригласил Кличко выйти на публичные дебаты, а киевлян призвал оставлять комментарии с вопросами к мэру.
«И еще много других вопросов вам. Поэтому вызываю вас, Кличко, на дебаты. Жду», — завершил бывший бизнесмен.
Напомним, ранее Пальчевского выдвинули кандидатом в мэры столицы.54
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