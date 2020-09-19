Овнам стоит отложить важные дела, а Рыбам — внимательне отнестись к своей второй половинке: гороскоп на 19 сентября

Суббота, 19 сентября, сулит успехи на финансовом поприще, а новые знакомства будут интересными и полезными. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 19 сентября для всех знаков зодиака.

ОВЕН

В этот день желательно отложить все важные дела, не следует также заниматься тяжелым физическим трудом. Это благоприятное время для новых знакомств и дружеских встреч.

ТЕЛЕЦ

Нынешний период хорош для расширения круга общения и занятий спортом. В финансовой сфере могут произойти какие-то изменения.

БЛИЗНЕЦЫ

Вероятнее всего, даст знать о себе проблема, на которую бы раньше не обратили никакого внимания. Но сейчас она может потребовать незамедлительного решения. Интуиция и трезвый расчет помогут найти выход из сложившейся ситуации.

РАК

Благоприятный день для начала серьезных дел, можно также приступать к реализации намеченных планов. Берегите свои нервы, даже малейший стресс сейчас может негативно сказаться на вашем здоровье.

ЛЕВ

Постарайтесь извлечь из этого дня максимальную выгоду для себя. Можно заниматься поиском нужной для вас информации, налаживать полезные контакты. Однако воздержитесь от принятия поспешных решений.

ДЕВА

Сегодня вашим ключом к успеху должны стать такие качества как добросовестность, целеустремленность и снисходительность. Неплохо пойдут дела, связанные с финансами и недвижимостью, можно также начинать ремонт или заниматься переездом.

ВЕСЫ

Первая половина дня хороша для ведения различных дел, а послеобеденное время всецело посвятите семье. Откажитесь от употребления газированных напитков, если не хотите иметь проблемы с кишечником и почками.

СКОРПИОН

Несмотря на выходной, работы предстоит немало. К поступившему в этот день предложению старайтесь отнестись со всей серьезностью и осторожностью — возможны какие-то подводные камни.

СТРЕЛЕЦ

Для людей творческих ожидается замечательный день, они смогут реализовать практически все свои задумки. В семейных отношениях не исключены какие-то разногласия, причиной которых может стать ваше упрямство.

КОЗЕРОГ

Не забывайте о старых связях — они могут сыграть в вашей жизни очень важную роль. Звезды говорят, что благодаря некоторым из них вы даже можете встретить свою судьбу.

ВОДОЛЕЙ

Займитесь повседневными текущими делами, ничего нового в этот день предпринимать не стоит. Денежные операции и старые творческие проекты сулят неплохую выгоду.

РЫБЫ

Благодаря активным действиям и движению вперед сумеете во многом добиться успеха. Напряженность в семейных отношениях может быть вызвана тем, что не уделяете должного внимания своей второй половинке.

Хорошего вам дня!

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