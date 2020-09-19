«За майбутнє» требует усилить ответственность застройщиков за инфраструктуру

Половина украинских детей дошкольного возраста сидят с мамами — для них не хватает мест в детсадах. Поэтому Женское движение «За майбутнє» инициирует принятие закона, который заставит застройщиков возводить социальную инфраструктуру, и — параллельно — собирается контролировать их через местные органы власти. Об этом рассказала руководитель Женского движения «За майбутнє» Ирина Суслова во время Третьего женского форума в Краматорске.

«Сейчас материнство в Украине — нелегкое испытание. Потому что женщина оказывается незащищенной. Работодатель часто ищет повод, чтобы ее уволить, пока она беременна. А подрастает малыш — женщина вынуждена сидеть с ним дома. Поскольку, чтобы попасть в садик, нужно становиться в очередь еще до беременности. Это в городах. А в деревнях часто садиков совсем нет — закрыли еще в 90-е годы, когда возникла „демографическая яма“. Большинство женщин теряют профессиональные навыки, не имеют возможности самореализоваться», — заявила руководитель Женского движения.

По ее данным, в Киеве дефицит мест в детских дошкольных учреждениях достигает более 35%.

«И если раньше был хотя бы какой-то законный способ заставить застройщиков „отрабатывать“ тему социальной инфраструктуры — так называемый паевой взнос, то сейчас строительное лобби продавило его отмену»,— напомнила Суслова.

С 1 января 2021 года паевой взнос отменяется.

«И ребенок, и мать становятся жертвами произвола строительного бизнеса и безответственности чиновников. Это значит, что ни одного нового садика мы не увидим, если не будем действовать, и немедленно», — убеждена она.

Председатель политической силы «За майбутнє» Игорь Палица рассказал, что депутатская группа «За майбутнє» при участии специалистов — участников Женского движения — уже разработала и представила законопроект, который обяжет застройщиков возводить или обновлять социнфраструктуру раньше, чем они будут сдавать в эксплуатацию свои жилые объекты: «Это будет главным условием для сдачи домов».

Игорь Палица напомнил, что проблема с детсадами на самом деле является очень серьезной и вредит всей экономике.

«Отсутствие социальной инфраструктуры бьет рикошетом по экономике в целом: каждая семья теряет кормилицу, а государство — качественных специалистов», — считает Игорь Палица.

Присутствовавший на Форуме председатель Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец напомнил, что недоступность социальной инфраструктуры — одна из самых острых болевых точек как для жителей Востока, так и всей страны. По его убеждению, это откровенное нарушение прав человека.

«Бизнес-интересы отдельных влиятельных групп не имеют права брать в заложники наших детей, разрушать семьи, закрывать в четырех стенах трудоспособных женщин», — отметил Лубинец.

В свою очередь Женское движение «За майбутнє» намерено на уровне местной власти ввести контроль за работой застройщиков, выходить с ними на диалог, заключать общественные соглашения, суть которых в обязательном строительстве детских учреждений рядом с каждой новостройкой.

«Мы вместе с органами местного самоуправления проведем ревизию детских учреждений по всей стране. Особенно в сельской и отдаленной местности. Нужно найти заброшенные, забытые помещения садов, обновить их и вернуть детям. Материнство — это не бремя. Это счастье. Мама имеет все права на самореализацию и на развитие своего ребенка», — резюмировала Ирина Суслова.



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