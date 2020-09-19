Без сильной армии нет будущего, — Игорь Палица

В субботу, 19 сентября, лидер партии «За Майбутнє» Игорь Палица побывал с рабочим визитом в Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Палица вместе с руководителем Комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, председателем областной организации партии «За майбутнє» Дмитрием Лубинцом посетили штаб Операции объединенных сил и пообщались с офицерами и солдатами.

Во время встречи с военными, в которой, в частности, приняли участие полковник Евгений Коваленко, генерал-майор Владимир Кидонь, генерал-лейтенант Владимир Кравченко, подполковник Евгений Рыжов, народные избранники обсудили главные проблемы в зоне проведения ООС, узнали о потребности подразделений и поделились своим видением решения ситуации в Донбассе.

Как прокомментировал Игорь Палица, благодаря этой встрече появилось четкое понимание, как можно защитить военных в парламенте, в частности, относительно бюджета.

«Я еще раз убедился, что без сильной армии нет никакого будущего. Тот, кто рассказывает, что на армию не надо давать денег, точно не тот, кто любит Украину. Армия будет защищать нас в мирное время, трудное время, не дай Бог, и в военное время. И чем сильнее будет армия, чем защищеннее будут военные — от простого солдата до генерала, тем спокойнее будут спать наши семьи. Мы будем делать все для того, чтобы помочь в решении вопросов, чтобы наша армия стала сильнейшей», — заверил Игорь Палица.

Также в этот день Игорь Палица принял участие в региональном форуме сторонников партии «За майбутнє» в Краматорске.

Напомним, как сообщали «ФАКТЫ», парламентская группа «За майбутнє» во во главе с Игорем Палицей призвала создать Временную следственную комиссию для расследования обстоятельств трагедии в Иловайске и Дебальцево.

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