Кредиторы запретили Украине снижать налоги, — Игорь Палица

В Украине один из самых высоких уровней налогов в мире, потому что этого требуют от нас международные кредиторы и «партнеры». Об этом заявил народный депутат, лидер партии «За майбутнє» Игорь Палица во время Открытого форума сторонников партии в Краматорске.

«ВВП страны у нас 150 миллиардов долларов за 2019 год. А налоговая нагрузка — 42%. То есть, 42% из ВВП — налоги. Например, в США — это 25%. А в Китае, наиболее быстро растущей экономике мира — 11%. Это дает возможность бизнесу быть конкурентоспособным. Мы же не снижаем налоги, потому что МВФ и Международный банк запретили это. Если мы снизим налоги, то станем конкурентоспособными. Мы будем экспортировать продукцию, станем участниками мировых рынков. А для чего это нашим международным „друзьям“, если они потеряют возможность сами продавать на мировых рынках, в том числе и нам, свою продукцию?» — заявил нардеп.

По его словам, ситуация в сельском хозяйстве свидетельствует о диктате международных кредиторов Украине.

«У нас сегодня овощи и фрукты продаются импортные, а не свои. Потому что в Европе сельское хозяйство датируется, а у нас — убивается … Они нас колонизировали и продолжают это делать», — считает Игорь Палица.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что народный депутат, лидер партии «За майбутнє», Игорь Палица заявил, что без сильной армии нет никакого будущего: «Тот, кто рассказывает, что на армию не надо давать денег, точно не тот, кто любит Украину».

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