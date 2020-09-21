Напряженный день: гороскоп на 21 сентября для всех знаков зодиака

Понедельник, 21 сентября, — активный и напряженный день. Он потребует максимальной концентрации сил и внимания. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 21 сентября для всех знаков зодиака. Гороскоп на неделю 21−27 сентября читайте здесь.

ОВЕН

Спешка и нетерпение могут стать причиной многих проблем. Не торопите события, пусть все идет своим чередом. Следите за артериальным давлением, не допускайте его скачков.

ТЕЛЕЦ

Отличный результат принесет коллективная работа, в одиночку добиться поставленных целей окажется весьма проблематично. Откажитесь от жирной и острой пищи.

БЛИЗНЕЦЫ

Не молчите, если вас что-то не устраивает. Смело высказывайте свою точку зрения, не идите на поводу у многих. Будьте аккуратны при работе с документами.

РАК

Из-за непредвиденных обстоятельств придется, скорее всего, менять планы на этот день. Не следует на кого-то перекладывать свои обязанности — с ними никто не справится лучше, чем вы.

ЛЕВ

Жизненный потенциал сейчас у вас довольно низкий, поэтому по возможности отложите серьезные дела на другой день. Желательно укрыться где-нибудь в укромном месте и ограничить контакты с людьми.

ДЕВА

На службе могут возникнуть напряженные отношения с коллегами. Старайтесь все проблемы решить дипломатическим путем, избегая споров и конфликтов.

ВЕСЫ

Идеи, посетившие вас в этот день, имеют неплохие шансы на воплощение в жизнь. В решении сложных вопросов можете рассчитывать на поддержку близких или друзей.

СКОРПИОН

День походит для самоанализа и переосмысления некоторых аспектов жизни. Можно также строить планы на будущее. У одиноких представителей знака не исключено знакомство, которое в будущем может перерасти в серьезные отношения.

СТРЕЛЕЦ

Нынешний день благоприятен для любых начинаний, удастся легко достигнуть желаемого результата. Сегодня важно задуматься о своем будущем, наметить дальнейшие пути развития.

КОЗЕРОГ

Напряженный день предстоит. Придется выложиться по полной не только на работе, но и дома. Чтобы переутомление и нервное напряжение не отразилось на вашем здоровье, вечер посвятите полноценному отдыху.

ВОДОЛЕЙ

Для того чтобы достигнуть желаемого, придется потратить немало сил и времени. Вероятно знакомство с человеком, который в будущем может сыграть важную роль в вашей жизни.

РЫБЫ

Не стоит сидеть сложа руки и ждать непонятно чего, пора браться за активные действия. Сейчас звезды предоставляют неплохие шансы преуспеть в различных сферах деятельности, в том числе и финансовой.

Хорошего вам дня!

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