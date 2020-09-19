22 сентября 2020

Ровно 120 лет назад в Париже проходили летние Олимпийские игры. Начались они в мае и закончиться должны были аж в конце октября. Это была вторая всемирная Олимпиада. И впервые к участию в ней наравне с 975 мужчинами были допущены 22 спортсменки. Девушки принимали участие в соревнованиях по гольфу, крокету, теннису и парусному спорту. Первая в истории мирового спорта олимпийская чемпионка должна была определиться в финале одиночного турнира по теннису, в котором встречались англичанка Шарлотта Купер и Элен Прево из Франции.

Следует заметить, что 30-летняя мисс Купер была к тому времени уже достаточно известной теннисисткой. Не сказать бы, даже знаменитой. В её послужном списке значились две победы на Уимблдонском турнире. В своё время Шарлотта, побывав на первом Уимблдоне, проводившемся в 1884 году в Лондоне, решительно заявила, что она обязательно станет его победительницей. И оказалось, что слов на ветер девушка (родившаяся, кстати, в английской столице ровно 150 лет назад — 22 сентября 1870 года) слов на ветер не бросает. Своё обещание она выполнила в 1895 году, выиграв свой первый Уимблдон. А через три года ей удалось этот успех повторить.

И вот наступил финал теннисного турнира Олимпийских игр в Париже. Спортсменки вышли на корт в традиционной для того времени теннисной одежде — в юбках, больших соломенных шляпах и корсетах, плотно облегающих талию. В игре Шарлотта Купер была бесподобна. Ей довольно легко удалось сломить сопротивление французской теннисистки и стать первой в истории чемпионкой Олимпийских игр среди женщин. Через несколько дней она повторила успех, выиграв со своим соотечественником Реджинальдом Доэрти и парные соревнования. Правда, олимпийские медали Шарлотте получить было не суждено — их начали вручать только со следующих Олимпийских игр.

Но это ничуть не огорчило легендарную спортсменку, несмотря на «преклонный», с точки зрения большого спорта, возраст, продолжавшую собирать одну награду за другой. Она выиграла 5 (!) Уимблдонских турниров. Причём, в последний раз сделала это в 38 лет, став самой «пожилой» победительницей Уимблдона. И даже достигнув 50-летнего возраста, Шарлотта Купер выступала в официальных соревнованиях, выигрывая престижные турниры и неизменно вызывая своей игрой восторг у искушённой публики.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.