Пора строить планы: гороскоп на 22 сентября для всех знаков зодиака

Вторник, 22 сентября, — день неплох для переосмысления прошлого и построения планов на будущее. Астрологический прогноз на неделю, 21−27 сентября, читайте здесь, а сейчас «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 22 сентября для всех знаков зодиака.

ОВЕН

Большую часть дня придется посвятить решению бытовых проблем. В семейных отношениях могут возникнуть разногласия, старайтесь не доводить дело до ссоры.

ТЕЛЕЦ

Для того чтобы добиться намеченной цели, старайтесь четко придерживаться составленного плана. Берегите кошелек, избегайте ненужных трат и рискованных капиталовложений.

БЛИЗНЕЦЫ

Предстоит насыщенный и довольно напряженный день. Следует тщательно проверять поступающую информацию, а при принятии важных решений довериться интуиции.

РАК

День хорош для получения новых знаний, повышения квалификации. В делах амурных намечаются перемены к лучшему.

ЛЕВ

Работы предстоит немало. Вероятны какие-то нестыковки, из-за чего придется поменять планы. Старайтесь больше отдыхать и не нервничайте по пустякам.

ДЕВА

Проанализировав происходящие события, сумеете выяснить для себя много чего интересного и полезного, а также наметить дальнейшие шаги. Это хорошее время для избавления от вредных привычек.

ВЕСЫ

Гонка последних дней изрядно вымотала вас, поэтому пришла пора остановиться и немного отдышаться. Постарайтесь найти занятие по душе, можно отправиться на шопинг.

СКОРПИОН

Энергетический потенциал у вас сейчас находится на самом высоком уровне, поэтому можете смело браться за самые сложные дела, все будет спориться. Откажитесь от употребления алкоголя и держитесь подальше от огня.

СТРЕЛЕЦ

Благоприятный период для начинаний. Не исключено, что за вашей спиной кое-кто может плести интриги. Постарайтесь поставить этого человека на место, не давайте ему ни малейшего шанса испортить вашу репутацию.

КОЗЕРОГ

День может выдаться непростым, поэтому серьезных планов на сегодня лучше не стоить. Воздержитесь от каких-либо обещаний, выполнить их будет проблематично.

ВОДОЛЕЙ

В начале дня могут возникнуть проблемы, но продолжайте двигаться вперед, несмотря ни на что. Вечер готовит сюрприз, у одиноких Водолеев не исключена судьбоносная встреча.

РЫБЫ

На службе сумеете достигнуть хороших результатов только в том случае, если будете надеяться на собственные силы. Неплохо пойдут дела, связанные с недвижимостью, можно отправляться в дальние поездки.

Хорошего вам дня!

Что можно и чего нельзя делать в течение текущей недели, согласно лунному календарю, читайте здесь.

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