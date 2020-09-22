Несмотря на то, что во время переговоров с Министерством здравоохранения мэры городов взяли на себя обязательство усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений, некоторые представители местной власти организовали несколько крупных концертов в своих городах, где были нарушены все рекомендации Минздрава. Об этом на своей странице в Facebook заявил политический эксперт Николай Спиридонов.

«Сложно молча наблюдать за тем, как в отдельных украинских городах игнорируют карантинные нормы. Последние недели в Украине фиксируют антирекорды по заболеваемости COVID-19, а в Запорожье и Днепре устраивают праздники на многотысячную аудиторию! И это после ночных вечеринок в Одессе и Киеве (все мы помним баржу на реке). На видео с гуляньями заметно, что люди не придерживаются социальной дистанции, танцуют и веселятся без масок. А что местные власти? Они, собственно, и организовывают эти гулянья. Ведь впереди выборы, нужно свою узнаваемость срочно повышать…» — написал эксперт.

Он также напомнил, что на прошлой неделе глава Минздрава Максим Степанов встречался с мэрами городов и обсуждал, что можно сделать на местах для контроля карантина.

«Правительство и Минздрав пошли на уступки для того, чтобы не допустить полной остановки жизни в городах, оставили возможность работать школам и общественному транспорту. А в обмен большинство чиновников, в свою очередь, согласились контролировать эти облегченные ограничения. Но не прошло и недели, как в Запорожье организовывают Khortytsia Freedom-2020 на несколько десятков тысяч горожан», — отметил Спиридонов.

По его мнению, подобное халатное отношение к карантинным мерам объясняется только предстоящими местными выборами.

«Объяснить такой „контроль за карантином“ можно только предстоящими выборами. Интересно, мэр Буряк и местный глава ОГА Боговин будут также активно лечить новых инфицированных, которых после таких мероприятий наверняка поприбавится, как проводят сейчас свою избирательную кампанию? Сомневаюсь почему-то», — подытожил эксперт.

81

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter