«Евросоюз может в одностороннем порядке прекратить действие безвиза с Украиной. Но делать этого не будет»

Заместитель главы делегации парламентского комитета по сотрудничеству Евросоюза и Украины Виола фон Крамон 21 сентября подтвердила свое стремление выступить в поддержку частичной отмены для украинских граждан безвизового режима со странами ЕС, а также инициировала рассмотрение документа об урезании выделения Киеву так называемой экстренной помощи со стороны Брюсселя. Согласно официальной информации, такой шаг был вызван намерением Верховной Рады Украины ввести в Конкурсную комиссию по избранию председателя Специальной антикоррупционной прокуратуры собственных представителей. Тем не менее ряд чиновников Евросоюза, выдвинувших нашей стране в связи с этим личные условия, прибегать к радикальным мерам не намерены.

По решению Верховной Рады, в состав Конкурсной комиссии САП должны войти сразу 11 человек, причем семь из них должен рекомендовать украинский парламент, а еще четырех — совет прокуроров. Как утверждают в ЕС, подобная практика изначально обречена на провал. «Киев поспешно выдвигает в антикоррупционную прокуратуру людей, не имеющих определенного опыта для избрания достойного руководителя этой структуры», — отметила, в частности, фон Крамон. И добавила, что в данных условиях Брюссель имеет полное право «преподать Украине очередной урок демократии».

«Речь в данном конкретном случае не идет о каких-либо жестких санкциях в отношении украинского народа, — сказала «ФАКТАМ» европейский политический эксперт Мари Пьюдеба. — Временно ограничивая количество поездок граждан Украины в ЕС, объединенная Европа намерена продемонстрировать свое недовольство неэффективностью борьбы Киева с коррупцией. А ведь именно успех ликвидации Украиной пресловутых коррупционных схем был едва ли не основным условием введения «безвиза».

На вопрос, что именно власти нашей страны должны сделать для недопущения упомянутых ограничений, М. Пьюдеба ответила буквально следующее: «САП, которая является независимой структурой, не должна представлять интересы отдельных депутатских или политических групп».

Впрочем, говорить о том, что в ближайшее время Киев лишится статуса «безвизового партнера Евросоюза», не приходится. «Брюссель должен вновь внимательно изучить способность президента и правительства Украины контролировать независимость местных структур по борьбе с коррупцией, — подчеркнул в комментарии „ФАКТАМ“ правозащитник Клаус Хофф (Нидерланды). - Европейский союз действительно может в одностороннем порядке полностью прекратить действие безвизового режима с Украиной, но в обозримом будущем делать этого он не будет. От введения жестких мер не выиграет ни ЕС, ни украинское государство. Совершенно очевидно, что здесь мы, европейцы, займем выжидательную позицию».

Одновременно Европарламент призвал официальный Киев провести «исключительно прозрачное избрание нового главы САП». «В противном случае Брюссель не предоставит Украине 600 миллионов евро макрофинансовой помощи и не сможет регулировать правовые основы «безвиза», — говорится в дипломатическом документе.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Европарламенте предупредили Украину о возможности утраты безвизового режима с ЕС в случае, если правительство Дениса Шмыгаля продолжит «продвигать» на пост главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры «сомнительных людей»

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