28.11 / 28.31 32.88 / 33.30
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Клуб потребителей

В Киеве до 27 сентября работают ярмарки: куда идем за продуктами (адреса)

15:19 22 сентября 2020
Ярмарка

В Киеве, который находистя в «оранжевой» зоне по коронавирусу, традиционные ярмарки на текущей неделе пройдут во всех районах города. Кроме овощей и фруктов, на ярмарках можно купить бакалею, мясо-молочную продукцию, а также мед и другие продукты пчеловодства, прочие необходимые товары от переребатывающих предприятий, фермеров, агрохозяйств.

Во время уличной торговли покупателям и продавцам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию, на прилавках должны быть защитные экраны.

Ярмарки открыты до 17:00—18:00, иногда и дольше.

22 сентября (вторник)

  • в Днепровском районе — на улице Ивана Микитенко, 21−27;
  • в Оболонском — на улице Александра Архипенко, 6;
  • в Подольском — на улице Юрковской, 25;
  • в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;
  • в Шевченковском — на улице Баггоутовской, 1.

23 сентября (среда)

  • в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (в границах проспекта Науки и улицы Малокитаевской);
  • в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;
  • в Оболонском — на улице Александра Архипенко, 6;
  • в Печерском — на улице Большой Васильковской (между улицами Ежи Гедройца и Ковпака);
  • в Подольском — на проспекте Правды, 5−11.
  • в Святошинском — на улице Подлесной, 8;

24 сентября (четверг)

  • в Голосеевском районе — на улице Ломоносова (в границах улиц Стельмаха и Маричанской);
  • в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Романа Шухевича (Генерала Ватутина), 12а;
  • в Оболонском — на улице Александра Архипенко, 6;
  • в Печерском — на улице Генерала Алмазова, 6;
  • в Подольском — на улице Юрковской, 25;
  • в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина
  • в Шевченковском — на улице Баггоутовской, 1.

25 сентября (пятница)

  • в Голосеевском районе — на проспектах Голосеевском, 116, Академика Глушкова, 25−53;
  • в Деснянском — на улице Шолом Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);
  • в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
  • в Оболонском — на проспекте Оболонском, 15−21, улице Архипенко, 6;
  • в Печерском — на пересечении улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;
  • в Святошинском — на улице Подлесной, 8;
  • в Соломенском — на улице Просвещения (между улицами Вузовской и Кривоноса), в переулке Ковальском (в границах улиц Металлистов и Смоленской);
  • в Шевченковском — на улицах Рижской, 1, Ружинской, 16−18 (возле сквера), Деревлянской, 16−20, Бульварно-Кудрявской, 2−4, в границах улиц О. Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94.

26 сентября (суббота)

  • в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
  • в Дарницком — на улице Ревуцкого;
  • в Деснянском — на улице С. Лифаря (между улицей Закревского и проспектом Маяковского), Кубанской Украины (между улицей Космонавта Волкова и проспектом Лесным);
  • в Днепровском — на улице А. Малышко, 9−19;
  • в Оболонском — на улицах П. Калнышевского, 1−5, Архипенко, 6, Иорданской, 1−9;
  • в Печерском — на улице Катерины Билокур;
  • в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
  • в Святошинском — на улице Булгакова, 10−13/1;
  • в Соломенском — на улице Героев Севастополя (между улицей Чумака и проспектом Гузара, 28);
  • в Шевченковском — на улице Б. Гаврилишина, 1−17.

27 сентября (воскресенье)

  • в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (между улицами Касияна и Ломоносова);
  • в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
  • в Оболонском — на улице Архипенко, 6;
  • в Печерском — на улице Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
  • в Святошинском — на улице Семашко, 10;
  • в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, почему не стоит игнорировать противоэпидемические правила: к концу сентября показатель заболеваемости коронавирусом может достигнуть трех тысяч человек в сутки.

Читайте также: Коронавирус не заговор и не выдумка. Он убивает. И будет убивать, — Виталий Дейнега

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

45

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Олег Винник оконфузился в концовке номера на «Танцях з зірками»

Геннадий Кернес

Пасынок Кернеса сообщил об изменениях в состоянии здоровья мэра

Павел Шеремет

Появилась новая версия убийства Шеремета – в ней фигурируют экс-министр Клименко и «Вести»

Кравчук

Кравчук жестко прошелся по Порошенко из-за Донбасса

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер