Держите себя в руках: гороскоп на 23 сентября для всех знаков зодиака
Среда, 23 сентября, — в течение этого дня отношения с окружающими будут складываться непросто. Постарайтесь сохранять спокойствие, не давайте волю эмоциям.
«ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 23 сентября для всех знаков зодиака. Гороскоп на неделю читайте здесь.
ОВЕН
Благодаря деловой активности и предприимчивости сумеете добиться успеха во многих сферах. День хорош для поиска дополнительных источников заработка, решения вопросов в различных инстанциях.
ТЕЛЕЦ
День подходит для работы с документами, деловых встреч и переговоров. Неплохо было бы обдумать свои планы на ближайшее будущее. Вечер посвятите семье и детям.
БЛИЗНЕЦЫ
Все, за что бы вы ни взялись, должно быть доведено до конца. В решении важных вопросов можно рассчитывать на помощь влиятельных лиц. Будьте аккуратны с деньгами, не давайте никому в долг.
РАК
На службе могут возникнуть разногласия с коллегами. Присмотритесь к своему окружению. Возможно, к некоторым людям стоит поменять отношение. Вечер желательно провести в тихой спокойной обстановке.
ЛЕВ
Не взваливайте на свои плечи слишком много работы. Сейчас ваш жизненный тонус несколько снижен, поэтому вы вряд ли справитесь с большим объемом задач. Уделите пристальное внимание работе почек, откажитесь от соленого и острого.
ДЕВА
День подходит для обсуждения и решения важных вопросов, также это удачное время для тех, кто занят поиском работы. Старайтесь как можно дольше находиться на свежем воздухе, это поможет восстановить не только физические силы, но и душевное равновесие.
ВЕСЫ
Девиз нынешнего дня: «Молчание — золото». Об этих словах вы должны сегодня постоянно помнить, так как велик риск сболтнуть лишнее, что может негативно отразиться на вашей репутации или карьере.
СКОРПИОН
День может выдаться довольно сложным и напряженным. В решении важных дел понадобится помощь посторонних лиц, но найти сведущих в интересующем вас вопросе окажется не так-то просто. В личных отношениях звезды готовят для вас что-то приятное.
СТРЕЛЕЦ
Благоприятный период для различных начинаний, также удастся уладить какие-то спорные моменты. Для достижения положительных результатов следует действовать активно, не теряя времени на раздумья.
КОЗЕРОГ
Благодаря оптимизму и хорошему настроению сможете справиться с любыми преградами, которые могут возникнуть на вашем пути. Вероятно получение интересных и заманчивых предложений. Вечер подходит для укрепления семейных отношений или дружеских встреч.
ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь провести день с теми, кто вам приятен и с кем связывают общие интересы. Вам могут подсказать выход из сложившейся ситуации, благодаря чему сумеете быстро достигнуть поставленных целей.
РЫБЫ
В последнее время вы находились в постоянном стрессе. Пришла пора позаботиться о состоянии своей нервной системы и здоровья в целом. По возможности проведите день дома, ограничив общение и контакты. Это поможет вам быстрее восстановиться.
Хорошего вам дня!
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