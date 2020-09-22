Держите себя в руках: гороскоп на 23 сентября для всех знаков зодиака

Среда, 23 сентября, — в течение этого дня отношения с окружающими будут складываться непросто. Постарайтесь сохранять спокойствие, не давайте волю эмоциям.

«ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 23 сентября для всех знаков зодиака. Гороскоп на неделю читайте здесь.

ОВЕН

Благодаря деловой активности и предприимчивости сумеете добиться успеха во многих сферах. День хорош для поиска дополнительных источников заработка, решения вопросов в различных инстанциях.

ТЕЛЕЦ

День подходит для работы с документами, деловых встреч и переговоров. Неплохо было бы обдумать свои планы на ближайшее будущее. Вечер посвятите семье и детям.

БЛИЗНЕЦЫ

Все, за что бы вы ни взялись, должно быть доведено до конца. В решении важных вопросов можно рассчитывать на помощь влиятельных лиц. Будьте аккуратны с деньгами, не давайте никому в долг.

РАК

На службе могут возникнуть разногласия с коллегами. Присмотритесь к своему окружению. Возможно, к некоторым людям стоит поменять отношение. Вечер желательно провести в тихой спокойной обстановке.

ЛЕВ

Не взваливайте на свои плечи слишком много работы. Сейчас ваш жизненный тонус несколько снижен, поэтому вы вряд ли справитесь с большим объемом задач. Уделите пристальное внимание работе почек, откажитесь от соленого и острого.

ДЕВА

День подходит для обсуждения и решения важных вопросов, также это удачное время для тех, кто занят поиском работы. Старайтесь как можно дольше находиться на свежем воздухе, это поможет восстановить не только физические силы, но и душевное равновесие.

ВЕСЫ

Девиз нынешнего дня: «Молчание — золото». Об этих словах вы должны сегодня постоянно помнить, так как велик риск сболтнуть лишнее, что может негативно отразиться на вашей репутации или карьере.

СКОРПИОН

День может выдаться довольно сложным и напряженным. В решении важных дел понадобится помощь посторонних лиц, но найти сведущих в интересующем вас вопросе окажется не так-то просто. В личных отношениях звезды готовят для вас что-то приятное.

СТРЕЛЕЦ

Благоприятный период для различных начинаний, также удастся уладить какие-то спорные моменты. Для достижения положительных результатов следует действовать активно, не теряя времени на раздумья.

КОЗЕРОГ

Благодаря оптимизму и хорошему настроению сможете справиться с любыми преградами, которые могут возникнуть на вашем пути. Вероятно получение интересных и заманчивых предложений. Вечер подходит для укрепления семейных отношений или дружеских встреч.

ВОДОЛЕЙ

Постарайтесь провести день с теми, кто вам приятен и с кем связывают общие интересы. Вам могут подсказать выход из сложившейся ситуации, благодаря чему сумеете быстро достигнуть поставленных целей.

РЫБЫ

В последнее время вы находились в постоянном стрессе. Пришла пора позаботиться о состоянии своей нервной системы и здоровья в целом. По возможности проведите день дома, ограничив общение и контакты. Это поможет вам быстрее восстановиться.

Хорошего вам дня!

Советы астролога на текущую неделю по лунному календарю читайте здесь.

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