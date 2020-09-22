Будьте осторожны в денежных вопросах: гороскоп на 24 сентября для всех знаков зодиака

Четверг, 24 сентября, — день неплох для поездок и путешествий. В денежных вопросах следует проявлять осторожность. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 24 сентября для всех знаков зодиака. Больше гороскопов читайте здесь

ОВЕН

На служебном поприще воздержитесь от необдуманных шагов. Также следует быть осмотрительными с поступившими сегодня деловыми предложениями — велик риск потерь. Чтобы сохранить гармонию в личных отношениях, придется пойти на компромисс.

ТЕЛЕЦ

Ничего не откладывайте «на потом», старайтесь все решать по мере поступления. Избегайте разговоров и уж тем более споров на темы, в которых не слишком сведущи.

БЛИЗНЕЦЫ

Довольно продуктивное время, когда не стоит терять ни минуты. Сегодня вы сможете продемонстрировать свои лучшие деловые качества и в очередной раз доказать, что являетесь профессионалом своего дела.

РАК

Судьба предоставляет неплохой шанс увеличить свое благосостояние, не упустите такую возможность. Прислушивайтесь к подсказкам интуиции, благодаря ей сумеете выбрать правильный путь.

ЛЕВ

День хорош для наведения порядка не только в доме, но и в мыслях. Гоните прочь от себя сомнения и негатив. Настроившись на позитивный лад, сумеете без проблем добиться желаемого.

ДЕВА

Не верьте всему сказанному, тщательно проверяйте поступающую информацию. Вероятно, из-за возникших неожиданностей придется подкорректировать свои планы или даже отложить какие-то дела. Это неплохой период для восстановления утраченных связей, а вечер подходит для дружеских посиделок.

ВЕСЫ

Благоприятное время для самообразования, обретения каких-то навыков. Вероятно также получение приятной и долгожданной новости. Однако сегодня нежелательно делать крупные покупки и брать кредит.

СКОРПИОН

Пришло время выяснить давно волнующий вас вопрос и расставить все точки над «і». Не бойтесь первым начать важный разговор, будьте искренни и открыты — тогда итог этой беседы порадует вас.

СТРЕЛЕЦ

Предстоит немало дел и беготни. Несмотря на это, старайтесь сохранять спокойствие и не торопитесь с принятием решений. Помните о золотых словах: «Тише едешь — дальше будешь».

КОЗЕРОГ

День сулит неплохие возможности для достижения отличных результатов, однако действовать сегодня лучше в одиночку. В семейных отношениях вероятны приятные события.

ВОДОЛЕЙ

День хорош для общения. Вам удастся найти общий язык с разными людьми, благодаря чему сумеете добиться желаемого. В финансовых делах будьте осмотрительны, не доверяйте малознакомым людям.

РЫБЫ

Удачными окажутся поездки и путешествия — сможете извлечь для себя много интересного и полезного. На личном фронте возможны какие-то разногласия, постарайтесь не показывать характер и не настаивайте на своем.

Хорошего вам дня!

Гороскоп здоровья на сентябрь от победителя «Битвы экстрасенсов» Хаяла Алекперова читайте здесь.

18

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter