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Деньги

Элитная недвижимость – лучшее вложение денег, – эксперт

18:27 22 сентября 2020
ЖК Signature подходящий объект инвестиций
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Сегодня лучшее вложение денег — это инвестиции в элитную недвижимость. Так прокомментировал ситуацию с падением цен на нефть учредитель Украинской ассоциации нетворкинга Сергей Козлов.

По его словам, на фоне сегодняшнего падения цен на нефть он вложил бы деньги в элитную недвижимость.

«Все эксперты сегодня советуют делать ставку на элитное жилье. И это объективно: если у тебя есть, скажем, миллион долларов и ты не хочешь поместить их в швейцарский банк под минус 1% годовых, то наиболее логичное решение вложить их в недвижимость, например, в строящиеся объекты в центре столицы», — отметил Козлов.

Он подчеркнул, что сегодня на рынке недвижимости ЖК Signature выглядит надежным вложением.

«Посмотрев предложения из элитных, самым надежным выглядит ЖК Signature. Во всяком случае они уже, с одной стороны, на финишной прямой, с другой — еще не взвинтили цены до небес, так что сейчас весьма удачный момент», — подчеркнул Козлов.

Эксперт отметил, что крупнейшие рантье на рынке уже давно скупают престижную недвижимость.

«Ходят даже слухи, что квартиры в этом ЖК уже купили крупные рантье Украины, впрочем, отдел продаж комплекса отказался комментировать этот вопрос. Однако на рынке недвижимости все знают, что больше 50% уже продано», — заявил эксперт.

Напомним, ранее Апостроф писал про пожар в элитном киевском ЖК, и эксперт назвал ЖК Signature одним из наиболее безопасных объектов столицы.

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