На сколько подорожает бензин из-за роста курса доллара: прогноз эксперта

В последнее время в СМИ появляется информация, что на автозаправках дешевеет горючее, и это несмотря на девальвацию гривни. Оказалось, что, действительно, некоторые виды топлива подешевели, но не так существенно, как об этом говорят. В частности, почти за месяц, с 26 августа, бензин подешевел в среднем на 5 копеек, дизтопливо — на 6 копеек, а сжиженный газ подорожал на 5 копеек.

По состоянию на 22 сентября стоимость бензина А-95 в среднем по Украине составляет 23,04 грн за литр, дизтоплива — 22,44 грн, сжиженного газа — 11,99 грн.

Однако в последнее время все чаще можно слышать предупреждения экспертов, что вскоре бензин может подешеветь, а сжиженный газ — существенно подорожать. И связано это с возможным изменением ставок акцизов на топливо, предложенным народными депутатами.

«Никаких серьезных потрясений на топливном рынке не происходит, — сообщил «ФАКТАМ» директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн. — Хотя некоторая ценовая турбулентность есть. Предыдущие две недели наблюдалось снижение мировых цен на нефть. Стоимость барреля опустилась до 38 долларов. Украинский рынок даже успел отреагировать на снижение нефтяных котировок. Цена литра бензина в мелком опте и даже в некоторых розничных сетях снизилась на 20−90 копеек.

Но с начала нынешней недели пошел обратный процесс и нефть вновь подорожала до 41 доллара за баррель. Оптовый рынок нефтепродуктов моментально отреагировал — цены начали постепенно расти. К увеличению стоимости горючего трейдеров также подталкивает ползучая девальвация, которая наблюдается уже несколько недель. За этот период гривня подешевела на 50−60 копеек по отношению к доллару. А ведь каждая гривня в курсе доллара — это 85 копеек в цене литра бензина. То есть если доллар подорожал на 50 копеек, то только за счет курсовых колебаний себестоимость литра бензина увеличивается на 30 копеек. Если девальвация национальной валюты продолжится, этот фактор все сильнее будет влиять на цены", — считает эксперт.

А что же может произойти с налогообложением горючего?

Действительно, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно сбалансированности ставок акцизного налога на топливо», который призван уравнять ставки акциза. Документ был зарегистрирован 15 сентября группой из 17 депутатов фракции «Слуга народа».

«Сейчас акцизы прописаны: для бензинов порядка 213 евро за 1000 л, для дизеля — 139 евро за 1000 л и для автомобильного газа — 52 евро за 1000 л, — рассказал агентству УНИАН автор законопроекта, народный депутат Украины Алексей Мовчан. — Это приводит к неравенству разного вида топлива на одном рынке. Мы предлагаем использовать справедливый подход ко всем автомобилистам и ввести акцизную ставку для всех видов топлива одинаковую, — на уровне 139 евро.

В результате цены на дизельное топливо, которое покупают потребители, никак не изменятся в результате введения новых акцизов. При этом литр автогаза подорожает на 3,0−3,4 грн, а бензин подешевеет на 2,9−3,0 грн. То есть газ может стоить 14 грн, а бензин — порядка 18 грн. Тогда потребитель будет принимать решение в пользу бензина, поскольку брать российский газ будет невыгодно", — отметил Алексей Мовчан.

Однако многие участники топливного рынка восприняли такую инициативу «слуг народа» неоднозначно. В частности, резко против выступила «Украинская ассоциация сжиженного газа». Другие эксперты считают, что введение единой ставки акциза на все виды топлива — не совсем правильное решение, так как не учитывает технологические особенности каждого горючего.

«Что касается возможного изменения акцизов на нефтепродукты, то определенные предпосылки к перемене существующего порядка таки есть, — считает Сергей Куюн. — На сегодняшний день в Украине действует искаженная система определения размеров ставок акцизного сбора на моторное топливо. По сути, один и тот же энергоноситель, бензин или сжиженный газ, выполняющий одну и ту же функцию в одних и тех же двигателях внутреннего сгорания, сильно отличается как по цене, так и по ставкам налогообложения. Поэтому в целом я считаю, что корректировка ставок акцизного сбора на нефтепродукты действительно назрела.

Хотя обязательно нужно учитывать энергетические особенности каждого вида топлива. В частности, сжиженный газ и бензин имеют разную энергетическую ценность. Для того чтобы автомобиль проехал определенное расстояние, газа нужно на 15% больше, чем бензина. Поэтому при формировании ставок акцизного сбора эти особенности должны быть учтены, и вводить некий единый акциз на все виды топлива тоже неправильно. Другое дело, если каждый условный килоджоуль, вырабатываемый тем или иным топливом, будет облагаться одинаковым налогом. Но нужно учитывать, что для получения этого килоджоуля расходуется разный объем бензина, сжиженного газа или дизтоплива. При таких условиях реформировать существующую систему акцизных ставок на топливо можно.

Действительно, у нас сейчас очень большой импорт сжиженного газа из России. Однозначно, когда в стране производится все больше бензина, то возникает вопрос: для чего мы должны импортировать автогаз из России, тем самым сдерживая потребление отечественного бензина?

Да, в случае принятия предлагаемого закона привлекательность газа для потребителей резко снизится, так как выгода от его использования нивелируется. Именно в этом смысл предлагаемого изменения ставок акциза, чтобы газа потреблялось меньше, а бензина больше. Даже если расходы на использование бензина и газа сравняются, то, по крайней мере, людям станет невыгодно устанавливать новое газовое оборудование на свои автомобили. То есть количество потребителей автогаза не будет расти. А значит, будет остановлено увеличение потребления этого топлива и в дальнейшем начнет повышаться потребление бензина, в том числе и производимого в Украине", — подытожил Куюн.

Стоит отметить, что в связи с политическим кризисом в Беларуси, откуда мы получаем большие объемы топлива, Украина усилила контроль за рынком нефтепродуктов. Однако эксперты считают, что серьезных предпосылок для дефицита топлива пока нет.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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