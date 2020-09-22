28.11 / 28.31 32.87 / 33.29
Киев: +14
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

"Это его личное дело": Кравчук отреагировал на заявление Фокина о возможной отставке

22:24 22 сентября 2020
Леонид Кравчук

Глава украинской делегации в составе переговорной группы Леонид Кравчук прокомментировал угрозы своего первого заместителя в ТКГ Витольда Фокина выйти из переговорной группы.

При этом первый президент отметил, что с ним Фокин не советовался.

«Не знаю, что Витольд Павлович имел в виду, он со мной не советовался, на делегации этот вопрос не обсуждался, так что это его личная точка зрения. Он может делать так, как считает нужным: работать, не работать, идти, не идти — это его личное дело», — сказал глава украинской делегации в интервью Обозревателю.

Напомним, назначение Фокина в состав ТКГ ознаменовалось настоящим скандалом — по словам внучки политика Маши, в дипломаты его «продвинул» глава Офиса Президента Андрей Ермак по ее личной просьбе. В Офисе президента, впрочем, эту версию опровергли.

81

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Олег Винник оконфузился в концовке номера на «Танцях з зірками»

Лука Затравкин

«Дело практики»: 250-килограммовый сын Никаса Сафронова поделился секретами обольщения женщин

Кейт Миддлтон

В дешевых брюках и кроссовках: Кейт Миддлтон появилась на публике в парке в скромном спортивном образе (фото, видео)

Геннадий Кернес

Пасынок Кернеса сообщил об изменениях в состоянии здоровья мэра

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер