"Это его личное дело": Кравчук отреагировал на заявление Фокина о возможной отставке

Глава украинской делегации в составе переговорной группы Леонид Кравчук прокомментировал угрозы своего первого заместителя в ТКГ Витольда Фокина выйти из переговорной группы.

При этом первый президент отметил, что с ним Фокин не советовался.

«Не знаю, что Витольд Павлович имел в виду, он со мной не советовался, на делегации этот вопрос не обсуждался, так что это его личная точка зрения. Он может делать так, как считает нужным: работать, не работать, идти, не идти — это его личное дело», — сказал глава украинской делегации в интервью Обозревателю.

Напомним, назначение Фокина в состав ТКГ ознаменовалось настоящим скандалом — по словам внучки политика Маши, в дипломаты его «продвинул» глава Офиса Президента Андрей Ермак по ее личной просьбе. В Офисе президента, впрочем, эту версию опровергли.

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