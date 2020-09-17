Внучка ни при чем: у Зеленского рассказали, кто на самом деле предложил кандидатуру Фокина в ТКГ

Слова Марии Фокиной, внучки бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина, о том, что именно она способствовала назначению деда в ТКГ, не соответствуют действительности, считают в Офисе президента.

Как заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью Радио НВ, причиной назначения Витольда Фокина заместителем главы украинской делегации в ТКГ стало не знакомство его внучки Марии с Андреем Ермаком.

«Предложение возглавить ТКГ получил Леонид Макарович Кравчук, а он уже предложил некоторых людей, которых он хочет видеть в составе этой группы, потому что ему будет с ними комфортно», — сказал Подоляк.

Он отрицает, что интервью было размещено на телеканале, принадлежащем Игорю Коломойскому, в политических целях, хотя тот Зеленского «просто иногда любит потроллить в рамках какого-то своего понимания мироустройства и т. д. «

«В этом нет политики, двойного смысла, какой-то истории реального назначения Фокина в ТКГ; в этом нет ничего, кроме, собственно, маленького „желтого“, скандального фрагментарного интервью», — считает советник Ермака.

Ранее Кравчук заявил, что он не имеет отношения к назначению Фокина в ТКГ.

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